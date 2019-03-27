Сутки на Донбассе: Почти все обстрелы боевиков – из запрещенного оружия
В течение среды, 27 марта, оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, шесть из которых из вооружения, запрещенного "Минском".
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.
По его информации, противник бил из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под огонь боевиков попали позиции ОС неподалеку от Опытного, Гнутово, Чермалыка, Луганского, Новоалександровки, Крымского.
"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - отметили в пресс-центре.
Там добавили, что украинские военные "адекватным ответом заставили противника прекратить обстрел".
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