Сутки на Донбассе: Почти все обстрелы боевиков – из запрещенного оружия

56 просмотров
Среда, 27 марта 2019, 18:16

В течение среды, 27 марта, оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, шесть из которых из вооружения, запрещенного "Минском".

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

По его информации, противник бил из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под огонь боевиков попали позиции ОС неподалеку от Опытного, Гнутово, Чермалыка, Луганского, Новоалександровки, Крымского.

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - отметили в пресс-центре.

Там добавили, что украинские военные "адекватным ответом заставили противника прекратить обстрел".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС Донбасс война


powered by lun.ua
По теме
ООС: Враг бил по позициям ВСУ из ракетных комплексов и гранатометов 26 марта 2019, 18:13
На Донбассе ранили бойца ООС 26 марта 2019, 13:36
ООС: Боевики били из артиллерии и минометов, 2 раненых 26 марта 2019, 07:25
Все новости
Главные новости
Вести бизнес станет легче: Кабмин принял комплексное постановление
Не успели до 25-го? В список избирателей еще можно попасть
Журналист The Hill снова написал о вмешательстве посольства США в работу "героя" Луценко
В политсиле Медведчука обвинения Луценко назвали "маразмом последней стадии"
Все новости
исследование

Мозг девочек и мальчиков разный уже в утробе матери

психология

14 признаков эмоционального насилия в отношениях

психология

Стресс может влиять на размер мозга: 5 способов с этим бороться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів