Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки на Донбассе: Почти все обстрелы боевиков – из запрещенного оружия

Среда, 27 марта 2019, 17:16

В течение среды, 27 марта, оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, шесть из которых из вооружения, запрещенного "Минском".

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

По его информации, противник бил из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под огонь боевиков попали позиции ОС неподалеку от Опытного, Гнутово, Чермалыка, Луганского, Новоалександровки, Крымского.

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - отметили в пресс-центре.

Там добавили, что украинские военные "адекватным ответом заставили противника прекратить обстрел".

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
Все новости...
Реклама: