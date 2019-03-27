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Ляшко и Бойко не пришли на дебаты

Среда, 27 марта 2019, 18:13

Кандидаты в президенты Юрий Бойко и Олег Ляшко не пришли на дебаты на общественном канале "UA: Первый".

Об этом сообщает в среду "Детектор медиа".

В ток-шоу участвует из объявленной тройки только лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

По словам ведущих ток-шоу, Ляшко и Бойко отказались от участия в "Обратном отсчете", объяснив это тем, что имеют встречи с избирателями.

Вместо неприбывших кандидатов в студии стоят два манекена с логотипом "UA: Первый".

 

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Напомним:

  • 18 марта состоялась премьера политического ток-шоу "Обратный отсчет", в которой приняли участие два кандидата на пост президента Украины Александр Мороз и Инна Богословская. Сергей Каплин от участия в проекте отказался за 3 часа до эфира. Позже Каплин пообещал подать в суд на НСТУ из-за манекена в студии.
  • Во вторых дебатах приняли участие трое кандидатов в президенты Роман Безсмертный, Валентин Наливайченко и Геннадий Балашов.
  • В третьем выпуске ток-шоу приняли участие кандидаты на пост президента Руслан Кошулинский и Ольга Богомолец. Приглашенный ранее кандидат в президенты Сергей Тарута снял свою кандидатуру.
  • В четвертом выпуске гостями студии стали кандидаты в президенты Аркадий Корнацкий и Игорь Смешко. Александр Вилкул от участия отказался.
  • В целом, к дискуссии на "UA: Первом" пригласили 18 кандидатов в президенты Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019
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