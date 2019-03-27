Ляшко и Бойко не пришли на дебаты

Кандидаты в президенты Юрий Бойко и Олег Ляшко не пришли на дебаты на общественном канале "UA: Первый".

Об этом сообщает в среду "Детектор медиа".

В ток-шоу участвует из объявленной тройки только лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

По словам ведущих ток-шоу, Ляшко и Бойко отказались от участия в "Обратном отсчете", объяснив это тем, что имеют встречи с избирателями.

Вместо неприбывших кандидатов в студии стоят два манекена с логотипом "UA: Первый".

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Напомним: