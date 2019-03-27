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В Кропивницком взорвалась заправка, есть потерпевшие

Среда, 27 марта 2019, 22:00
В Кропивницком взорвалась заправка, есть потерпевшие

Взрывы в Кропивницком произошли на газовой автозаправке, причины выясняются.

Об этом "Украинской правде" рассказал спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"По предварительной информации, около 20 часов в одном из микрорайонов по улице Киевская на газовой заправке прогремело несколько взрывов. На данный момент полиция оцепила район", - сообщил Тракало.

 
Нацполиция

По данным правоохранителей, пожар перекинулся на парковку рядом с заправкой: загорелись 5 грузовых и 10 легковых автомобилей.

"На данный момент сотрудники ГСЧС локализовали пожар и принимают меры для его ликвидации", - отметил представитель Нацполиции.

По словам Тракало, сейчас устанавливается причина возгорания, полиция проверяет все версии, в том числе - нарушение правил безопасности.

"По состоянию на сейчас есть информация о трех пострадавших: двое - сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и один гражданский - водитель газовоза. Последний - в тяжелом состоянии в реанимации", - сообщил также спикер Нацполиции.

Часть города отключена от электроснабжения.

UPD. По сообщению управления ГСЧС в Кировоградской области, пожар ликвидирован в 22.45.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Кропивницкийчрезвычайное происшествиеполиция
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