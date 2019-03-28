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Усик отказался от чемпионского пояса и боя с россиянином

Четверг, 28 марта 2019, 02:13
Усик отказался от чемпионского пояса и боя с россиянином

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, Александр Усик отказывается от титула чемпиона по версии WBA и не будет отстаивать его против россиянина Дениса Лебедева.

Об этом Усик рассказал в своем аккаунте в Instagram.

Спортсмен отметил, что Всемирная боксерская организация (WBA) обязала его боксировать с претендентом на этот пояс россиянином Денисом Лебедевым, но  этот бой не состоится, поскольку Усик планирует перейти супертяжелую весовую категорию.

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WBA thanks, see you soon#usyk #usyksportswear #usyk17 #loma#wbaboxing#lomus17 #akblapin #

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa) 27 Бер 2019 р. о 2:03 PDT

"Я отказываюсь от пояса, я не хочу чтобы он просто так у меня был. Пускай ребята за него боксируют, это нормально", - заявил он.

Напомним:

  • Александр Усик является чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA, а также владеет поясом журнала The Ring.
  • Первый бой в супертяжелом весе Усик проведет против камерунца Карлоса Такама 18 мая в Чикаго.

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Темы: спорт
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