Усик отказался от чемпионского пояса и боя с россиянином
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, Александр Усик отказывается от титула чемпиона по версии WBA и не будет отстаивать его против россиянина Дениса Лебедева.
Об этом Усик рассказал в своем аккаунте в Instagram.
Спортсмен отметил, что Всемирная боксерская организация (WBA) обязала его боксировать с претендентом на этот пояс россиянином Денисом Лебедевым, но этот бой не состоится, поскольку Усик планирует перейти супертяжелую весовую категорию.
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"Я отказываюсь от пояса, я не хочу чтобы он просто так у меня был. Пускай ребята за него боксируют, это нормально", - заявил он.
Напомним:
- Александр Усик является чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA, а также владеет поясом журнала The Ring.
- Первый бой в супертяжелом весе Усик проведет против камерунца Карлоса Такама 18 мая в Чикаго.
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