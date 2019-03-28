Усик отказался от чемпионского пояса и боя с россиянином

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, Александр Усик отказывается от титула чемпиона по версии WBA и не будет отстаивать его против россиянина Дениса Лебедева.

Об этом Усик рассказал в своем аккаунте в Instagram.

Спортсмен отметил, что Всемирная боксерская организация (WBA) обязала его боксировать с претендентом на этот пояс россиянином Денисом Лебедевым, но этот бой не состоится, поскольку Усик планирует перейти супертяжелую весовую категорию.

"Я отказываюсь от пояса, я не хочу чтобы он просто так у меня был. Пускай ребята за него боксируют, это нормально", - заявил он.

Напомним: