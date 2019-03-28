Мигранты в Средиземном море захватили судно, которое их спасло

Танкер, плывущий под флагом островного государства Палау, принял на свой борт группу мигрантов, пытавшихся добраться до какой-нибудь из стран Евросоюза. Когда мигранты поняли, что капитан возвращает их в Ливию, они, судя по всему, захватили судно.

Об этом пишет DW.

Танкер Elhiblu принял на борт у ливийского берега Средиземного моря 108 мигрантов и попытался переправить их обратно в Ливию. Однако, по-видимому, мигранты захватили судно. В шести морских милях от Триполи танкер внезапно поменял курс и устремился на север, капитан отправил сигнал тревоги.

Согласно заявлению представителей мальтийской армии, танкер направляется именно на этот остров. Мальтийская армия приведена в боевую готовность, власти страны заявили, что не намерены принимать мигрантов. Премьер-министр Италии Маттео Сальвини назвал беженцев в своем Twitter "пиратами" и объявил, что они увидят итальянские берега "только в бинокль".

Только во вторник Евросоюз объявил о прекращении военно-морской операции "София" у берегов Ливии, организованной для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев.

Поскольку страны - члены ЕС не смогли договориться о новой системе распределения спасенных в Средиземном море мигрантов, впредь наблюдение за деятельностью сетей проводников нелегальных мигрантов в рамках миссии "София" будет производиться лишь с воздуха. При этом обучение сотрудников ливийской береговой охраны будет продолжено.