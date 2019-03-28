ООС: 13 обстрелов, оккупанты применяют запрещенные минометы и артиллерию

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Четверг, 28 марта 2019, 08:03

За прошедшие сутки противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, при этом 10 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, потратив 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинских защитников пять раз.

Из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли в районе населенного пункта Опытное.

Из гранатометов различных систем - вблизи села Гнутово.

Станковые противотанковые гранатометы враг применял в районе населенного пункта Чермалык, а крупнокалиберные пулеметы - возле села Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов.

Из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов враг стрелял возле села Крымское.

Также минометы 120-го и 82-го калибров, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, вооружение боевой машины пехоты БМП-1 и стрелковое оружие террористы применили в районе населенных пунктов Луганское, Новоалександровка, Новолуганское.

У города Светлодарск оккупанты также били из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

В пресс-центре ООС отметили, что на обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом одного и ранив двух оккупантов.

По состоянию на 7:00 28 марта обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

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Темы: ООС боевые действия


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