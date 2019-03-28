ООС: 13 обстрелов, оккупанты применяют запрещенные минометы и артиллерию
За прошедшие сутки противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, при этом 10 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, потратив 117 артиллерийских боеприпасов калибров 122, 120 и 82 мм.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинских защитников пять раз.
Из минометов калибра 82 мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли в районе населенного пункта Опытное.
Из гранатометов различных систем - вблизи села Гнутово.
Станковые противотанковые гранатометы враг применял в районе населенного пункта Чермалык, а крупнокалиберные пулеметы - возле села Лебединское.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов.
Из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов враг стрелял возле села Крымское.
Также минометы 120-го и 82-го калибров, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, вооружение боевой машины пехоты БМП-1 и стрелковое оружие террористы применили в районе населенных пунктов Луганское, Новоалександровка, Новолуганское.
У города Светлодарск оккупанты также били из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.
В пресс-центре ООС отметили, что на обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом одного и ранив двух оккупантов.
По состоянию на 7:00 28 марта обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.