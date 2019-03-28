ООС: На Донбассе уменьшилось количество обстрелов
Четверг, 28 марта 2019, 17:43
В течение 18 часов четверга, 28 марта, боевики четыре раза обстреляли позиции украинских войск, на три меньше, чем на это время в среду.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на Facebook-странице пресс-центра операции Объединенных сил.
По его информации, враг задействовал против украинских бойцов гранатометы, минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Под огонь оккупантов попали подразделения ООС неподалеку от Авдеевки, Лебединского и Крымского.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в пресс-центре.
Там добавили, что подразделения, которые атаковал враг, "дали адекватный ответ" и "ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".
Украинская правда