ООС: На Донбассе уменьшилось количество обстрелов

В течение 18 часов четверга, 28 марта, боевики четыре раза обстреляли позиции украинских войск, на три меньше, чем на это время в среду.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на Facebook-странице пресс-центра операции Объединенных сил.

По его информации, враг задействовал против украинских бойцов гранатометы, минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под огонь оккупантов попали подразделения ООС неподалеку от Авдеевки, Лебединского и Крымского.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - отметили в пресс-центре.

Там добавили, что подразделения, которые атаковал враг, "дали адекватный ответ" и "ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".