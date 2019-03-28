СМИ сообщили о подозрении окружению Порошенко: в ГПУ отрицают, в АП кивают на Коломойского

Информационное агентство "УНИАН" олигарха Игоря Коломойского сообщает о выдвижении подозрений 98 лицам, среди которых представители окружения президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в сообщении "УНИАН" со ссылкой на издание "Вести" и Forum Daily.

Отмечается, что Генпрокуратура завершила расследование преступлений олигарха Сергея Курченко. Кроме него, о подозрении сообщили 98 лицам. Среди них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний.

В то же время агентство пишет, что "в рамках расследования преступлений "семьи", ГПУ объявила подозрения в содействии в незаконном отмывании и легализации (как до, так и после Революции Достоинства) активов и средств Курченко на миллиарды гривен экс-главе АП Борису Ложкину и бывшей главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, заместителю главы Администрации президента Алексею Филатову (он считается негласным куратором судебной вертикали в стране). Фигурантами дела также являются совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Пасенюк (ICU- инвестиционная компания, управляющая активами Порошенко)".

Агентство Коломойского со ссылкой на другие издания утверждает, что "Гонтарева, вместе с одним из руководителей инвесткомпании ICU Константином Стеценко, инкриминируется "содействие преступной организации и содействие в незаконном завладении чужим имуществом" - денежными средствами ОАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2,069 млрд гривен путем заключения АО "Брокбизнесбанк" липовых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с Аграрным фондом "по договорам прямого РЕПО с Национальным банком".

В то же время экс-главе администрации президента Борису Ложкину и замглаве администрации президента Алексею Филатову якобы "объявлено подозрение по факту содействия преступной организации и легализации (отмывания) денежных средств в размере более 440 000 000 долларов США, полученных путем операций купли-продажи имущественных и корпоративных прав группы компаний "Украинский Медиа Холдинг", совладельцем которой на момент проведения этих операций был Петр Порошенко".

"УНИАН" отмечает, что эту информацию журналистам подтвердил заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствах Константин Кулик.

"Да, я подтверждаю, что такие подозрения были объявлены", - сказал Кулик.

Однако пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко написал в Facebook, что сообщение о подозрении сделали с нарушением законодательства.

Лысенко подчеркнул, что сообщение о подозрении В. Гонтаревой, Б. Ложкину, К. Стеценко, А. Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства, которое требует:

а) наличия достаточных доказательств

б) поручение старшего группы прокуроров

в) личного вручения.

По его словам, ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором Куликом.

"Следовательно, указанные лица не считаются подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК", - отметил представитель ГПУ.

Лысенко добавил, что теперь ГБР окажет правовую оценку действий прокурора Кулика.

В то же время в АП заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского, которому и принадлежит информационное агентство "УНИАН".