Генпрокуратура завершила расследование против олигарха Курченко

Генеральная прокуратура завершила расследование против беглого олигарха Сергея Курченко относительно его участия в преступной организации экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Подозрение Курченко объявлено ​​по многочисленным статьям, в частности, за причастность к преступной организации, присвоение имущества, служебный подлог, подделку документов, легализацию преступных доходов, уклонение от уплаты налогов и фиктивное предпринимательства.

По версии следствия беглый олигарх причастен к таким преступлениям:

– завладение газом "Укрнафты" и "Укргаздобычи" в соучастии с чиновниками нескольких министерств, государственных предприятий и облгосадминистраций, повлекшее убытки на почти 2,2 млрд гривен;

– завладение 5,1 млрд гривен "Нефтегаз Украины";

– завладение деньгами нескольких банков с последующим отмыванием этих средств: 787,4 млн гривен Национального банка, 4,7 млн гривен "Реал Банк", 2,3 млрд гривен "Брокбизнесбанка", 502 млн "Укргазбанк";

– завладение более 2 млрд гривен "Аграрного фонда";

– фиктивное предпринимательство, то есть создание фирм для прикрытия незаконной деятельности.

Отмечается, что 28 марта адвокатам Курченко направили окончательное подозрение и в этот же день объявили о завершении расследования и открытии материалов дела для ознакомления защиты.

Кроме того, следствие говорит, что в ходе расследования установило других лиц, причастных к преступлениям.

Сейчас о подозрении сообщили 98 лицам. Среди них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний.

Дела против 42 обвиняемых уже направлены в суд. В отношении 27 лиц уже приняты обвинительные приговоры, 4 – освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности. Относительно 15 человек продолжаются судебные разбирательства.

"Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд. грн., Общая сумма возмещенных убытков составляет более 11,5 млрд. долл. США", – говорят в прокуратуре.

Напомним: