Генпрокуратура завершила расследование против олигарха Курченко
Генеральная прокуратура завершила расследование против беглого олигарха Сергея Курченко относительно его участия в преступной организации экс-президента Виктора Януковича.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Подозрение Курченко объявлено по многочисленным статьям, в частности, за причастность к преступной организации, присвоение имущества, служебный подлог, подделку документов, легализацию преступных доходов, уклонение от уплаты налогов и фиктивное предпринимательства.
По версии следствия беглый олигарх причастен к таким преступлениям:
– завладение газом "Укрнафты" и "Укргаздобычи" в соучастии с чиновниками нескольких министерств, государственных предприятий и облгосадминистраций, повлекшее убытки на почти 2,2 млрд гривен;
– завладение 5,1 млрд гривен "Нефтегаз Украины";
– завладение деньгами нескольких банков с последующим отмыванием этих средств: 787,4 млн гривен Национального банка, 4,7 млн гривен "Реал Банк", 2,3 млрд гривен "Брокбизнесбанка", 502 млн "Укргазбанк";
– завладение более 2 млрд гривен "Аграрного фонда";
– фиктивное предпринимательство, то есть создание фирм для прикрытия незаконной деятельности.
Отмечается, что 28 марта адвокатам Курченко направили окончательное подозрение и в этот же день объявили о завершении расследования и открытии материалов дела для ознакомления защиты.
Кроме того, следствие говорит, что в ходе расследования установило других лиц, причастных к преступлениям.
Сейчас о подозрении сообщили 98 лицам. Среди них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний.
Дела против 42 обвиняемых уже направлены в суд. В отношении 27 лиц уже приняты обвинительные приговоры, 4 – освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности. Относительно 15 человек продолжаются судебные разбирательства.
"Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд. грн., Общая сумма возмещенных убытков составляет более 11,5 млрд. долл. США", – говорят в прокуратуре.
Напомним:
- Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК".
- Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
- Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов.
- Его подозревают в причастности к хищению имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов, что, вероятно, нанесло государству ущерб в 7 миллиардов гривен.
- Журналисты нашли документы, разоблачающие схемы Курченко для уклонения от налогообложения. Вследствие этих схем Украине, по их данным, потеряла $1 млрд дохода.
- ГПУ и МВД подозревают, что структуры Курченко причастны к отмываниюдесятков миллиардов гривен.
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