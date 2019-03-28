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В Сирии действует ПВК с российско-украинскими корнями - расследование

Четверг, 28 марта 2019, 21:41
В Сирии действует ПВК с российско-украинскими корнями - расследование
citeam.org

В Сирии на протяжении нескольких лет действует частная военная компания с российско-украинскими корнями.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в расследовании Citeam.

Так называемая Vegacy Strategic Services Ltd тренирует палестинских боевиков и сотрудничает с военными из РФ, говорится в материале.

Его авторы пишут, что 20 января бывший журналист пропагандистского агентства ANNA-News Олег Блохин начал размещать в сети фото военных инструкторов с георгиевскими лентами и нашивками в виде российского флага.

Позже он опубликовал снимки тех же людей уже с нашивками ПВК Vegacy Strategic Services Ltd. По мнению расследователей, представленные Блохиным фото и видео свидетельствуют о том, что русскоязычные инструкторы тренируют группировки палестинцев Liwa al-Quds, которая поддерживает сирийское правительство.

Эта палестинская группировка тесно сотрудничала с российскими военнослужащими в Сирии, в частности, во время осады Алеппо в 2016 году, говорят эксперты. В последующие два года Liwa al-Quds при поддержке ВВС России участвовала во всех военных операциях против сирийской оппозиции и террористической группировки "Исламское государство".

По информации ливанского интернет-издания Al-Modon, с 2019 года Россия в значительной степени усилила поддержку Liwa al-Quds. В частности, в составе группировки появились несколько сотен новых членов, говорят расследователи.

Очевидцы сообщали о присутствии среди членов группировки несовершеннолетних. Кроме того, отряды палестинцев участвуют на стороне России в конфликте пророссийских и проиранских группировок внутри коалиции, поддерживающей режим Башара Асада, рассказывает ливанское интернет-издание.

По информации Citeam, компания Vegacy Strategic Services была основана в апреле 2011 года в украинском городе Николаев бывшими участниками элитных и специальных подразделений из России и Украины.

В июне 2012 года компания была зарегистрирована на Кипре под названием Vegacy Strategic Services Ltd, говорится в расследовании. В мае 2018 года кипрская компания, директором которой был украинец Анатолий Смолин, была ликвидирована.

Темы: СирияУкраинаРосcиявойна
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