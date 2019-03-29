Совбез ООН принял резолюцию против финансирования терроризма

915 просмотров 915 просмотров
Пятница, 29 марта 2019, 06:52

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о борьбе с финансированием терроризма, одним из соавторов резолюции стала Украина.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что резолюцию приняли единогласно. Она направлена ​​на усиление глобальных усилий по противодействию привлечению финансов террористическими организациями.

"Резолюция указывает всем странам обеспечить, что их национальное законодательство является достаточным для наказания ответственных за финансирование "террористических организаций или отдельных террористов, выступающих с любой целью", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в документе требуется обеспечить соответствие всех применяемых для борьбы с терроризмом мероприятий международным законам о правах человека и законам о беженцах.

"Борьба с финансированием терроризма является насущной проблемой для Украины в контексте продолжающейся агрессии РФ.

Напомню, что с января 2017 года Международный суд ООН рассматривает иск Украины против России о нарушении ею Международной конвенции о запрете финансирования терроризма", - прокомментировал принятие резолюции пресс-секретарь Постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООН терроризм


powered by lun.ua
По теме
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по Голанским высотам 27 марта 2019, 17:24
Решение Трампа по Голанским высотам: Сирия инициирует заседание СБ ООН 27 марта 2019, 03:53
В ООН отреагировали на решение Трампа по Голанским высотам 26 марта 2019, 01:48
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики били в районе 5 населенных пунктов, без потерь
Тимошенко заявила, что в случае ее поражения на выборах Майдана не будет
"П. дал добро": "Схемы" рассказали о причастности Кононенко к аферам в энергетике
Оккупанты арестовали всех крымских татар, задержанных во время обысков
Все новости
исследование

Как психозы у подростков связаны с загрязнением воздуха

социум

Что делать, если укололись чужим использованным шприцем

исследование

Столько в среднем тратит женщина, выбирая одежду на работу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів