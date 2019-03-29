Совбез ООН принял резолюцию против финансирования терроризма

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о борьбе с финансированием терроризма, одним из соавторов резолюции стала Украина.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что резолюцию приняли единогласно. Она направлена ​​на усиление глобальных усилий по противодействию привлечению финансов террористическими организациями.

"Резолюция указывает всем странам обеспечить, что их национальное законодательство является достаточным для наказания ответственных за финансирование "террористических организаций или отдельных террористов, выступающих с любой целью", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в документе требуется обеспечить соответствие всех применяемых для борьбы с терроризмом мероприятий международным законам о правах человека и законам о беженцах.

"Борьба с финансированием терроризма является насущной проблемой для Украины в контексте продолжающейся агрессии РФ.

Напомню, что с января 2017 года Международный суд ООН рассматривает иск Украины против России о нарушении ею Международной конвенции о запрете финансирования терроризма", - прокомментировал принятие резолюции пресс-секретарь Постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.