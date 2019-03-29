ООС: Боевики били в районе 5 населенных пунктов, без потерь

За прошедшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений ОС, 4 раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были осуществлени 4 обстрела: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Гнутово; дважды - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка; из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское", - подчеркнули в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды открывали огонь: дважды - из минометов калибра 82 мм - вблизи села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Саниця Луганска.

По данным разведки, 28 марта трое оккупантов были ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.