Пожар в небоскребе в Бангладеше: погибли 25 человек

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Пятница, 29 марта 2019, 08:36

Число погибших в результате пожара в небоскребе в столице Бангладеша возросло до 25 человек.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что среди погибших также люди, которые, спасаясь от огня, пригнули из окон.

"Число погибших составляет 25. Мы передали 24 тела их родственникам", - сказал AFP заместитель комиссара полиции Дакки Мостак Ахмед.

Кроме того, еще более 70 человек пострадали во время пожара, они сейчас находятся в больницах.

Напомним:

  • Пожар в 22-этажном здании FR Tower в престижном торговом районе Банани в центре Дакки вспыхнул днем 28 марта.
  • Ранее сообщалось о 17 погибших.

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Темы: пожар мир


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