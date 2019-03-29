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Российские корабли взяли на сопровождение фрегаты НАТО в Черном море

Пятница, 29 марта 2019, 08:23
Российские корабли взяли на сопровождение фрегаты НАТО в Черном море

Корабли Черноморского флота взяли на сопровождение фрегаты НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря по приглашению Украины для участия в учениях.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО (с управляемым ракетным оружием) ВМС Нидерландов, Канады и Испании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдение осуществляют корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".

Напомним:

  • Эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария" вошли в акваторию Черного моря 28 марта для участия в учениях "Морской щит".  
  • 1 апреля корабли планируют войти в порт Одессы.

Темы: Черное мореНАТОРосcия
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