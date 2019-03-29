Российские корабли взяли на сопровождение фрегаты НАТО в Черном море
Корабли Черноморского флота взяли на сопровождение фрегаты НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря по приглашению Украины для участия в учениях.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО (с управляемым ракетным оружием) ВМС Нидерландов, Канады и Испании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наблюдение осуществляют корабли ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".
.@nato @SNMG_2 frigates, flagship @kon_marine De Zeven Provinciën-class @Zr_Ms_Evertsen F805, @RCN_MRC Halifax Class @HMCS_NCSM_TOR FFH 333, Turkish Navy Yavuz class TCG Yıldırım F243 , @Armada_esp Santa Maria Class ESPS Santa Maria F81 transit Bosphorus & enter BlackSea together pic.twitter.com/Jb5FGkT6Oi— Yörük Işık (@YorukIsik) 28 березня 2019 р.
Напомним:
- Эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария" вошли в акваторию Черного моря 28 марта для участия в учениях "Морской щит".
- 1 апреля корабли планируют войти в порт Одессы.