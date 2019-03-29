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Россия выразила протест из-за действий Чехии в Организации по запрещению химоружия

Пятница, 29 марта 2019, 08:35

Посольство России в Праге отвергнуло слова пресс-секретаря МИД Чехии Михала Бухачека, который назвал критику российской стороной действий постоянного представителя Чехии при Организации по запрещению химического оружия Яны Райнишовой "целенаправленной и необоснованной".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Не ставя под сомнение профессиональные качества госпожи Райнишовой, хотели бы напомнить, что в это время она исполняет обязанности председателя Исполнительного совета ОЗХО, на которого возложена обязанность соблюдать беспристрастности и способствовать сближению позиций государств-членов. Действия же чешского постпреда, фактически заблокировали поездку делегации Исполнительного совета на объект по уничтожению химоружия в Колорадо (США), что беспристрастными назвать никак нельзя", - говорится в заявлении диппредставительства на странице в Facebook.

"Права выступать там "представителем" всех восточноевропейских государств (в том числе и России) в нее также не было, по крайней мере, российская сторона согласия госпоже Райнишовой не давала", - жалуются россияне.

"Утверждение Бухачека о том, что Райнишова действовала "на основании инструкций из Министерства иностранных дел в Праге" только вызывает дополнительные вопросы о ее самостоятельности и независимости во главе совета. Такие "инструкции", возможно, сочетаются с союзническими обязательствами Чехии, однако ни в коей мере не отвечают "нейтральной функции" головы Исполнительного совета ОЗХО", - добавили российские дипломаты.

Темы: РосcияЧехияоружие
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