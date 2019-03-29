Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

УЕФА наказал "Шахтер" из-за расистского поведения болельщиков

Пятница, 29 марта 2019, 09:57

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал  футбольный клуб "Шахтер" на 10 тысяч евро и обязал ФК частично закрыть на следующем матче УЕФА одну из трибун болельщиков донецкого клуба.

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В частности, на матче Лиги Европы 14 февраля между донецким "Шахтером" и франкфуртским "Айнтрахтом" (2:2) болельщики украинского клуба жгли фаера и вели себя, по мнению УЕФА, как расисты.

Дисциплинарный  комитет УЕФА решил "частично закрыть стадион, где сыграет ФК "Шахтер" (Донецк) во время следующего соревновательного матча УЕФА, в котором украинский клуб выступит хозяином".

"Донецкий "Шахтер" закроет сектор 13 Северной трибуны за расистское поведение своих сторонников", - сообщили в УЕФА.

Также "Шахтер" должен вывесить баннер с надписью "#EqualGame" (#РавнаяИгра) с логотипом УЕФА. Баннер должен покрывать весь сектор 13.

Кроме того, ФК оштрафовали на 10 тысяч евро за запуск пиротехники во время матча.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболШахтерДонецк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
Все новости...
Реклама: