УЕФА наказал "Шахтер" из-за расистского баннера

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Пятница, 29 марта 2019, 10:57

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал  футбольный клуб "Шахтер" на 10 тысяч евро и обязал ФК частично закрыть на следующем матче УЕФА одну из трибун болельщиков донецкого клуба.

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В частности, на матче Лиги Европы 14 февраля между донецким "Шахтером" и франкфуртским "Айнтрахтом" (2:2) донецкие болельщики  жгли фаера и развернули, по мнению УЕФА, расистский баннер.

Дисциплинарный  комитет УЕФА решил "частично закрыть донецкий стадион ФК "Шахтер" во время следующего соревновательного матча УЕФА, в котором украинский клуб выступит хозяином".

"Донецкий "Шахтер" закроет сектор 13 Северной трибуны за расистское поведение своих сторонников", - сообщили в УЕФА.

Также "Шахтер" должен вывесить баннер с надписью "#EqualGame" (#РавнаяИгра) с логотипом УЕФА. Баннер должен покрывать весь сектор 13.

Кроме того, ФК оштрафовали на 10 тысяч евро за запуск пиротехники во время матча.

Украинская правда

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Темы: футбол Шахтер Донецк


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