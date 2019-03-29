СБУ составила список журналистов Рады, которые работают на РФ – Сюмар

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что часть представлений от Службы безопасности Украины о том, что некоторые аккредитованные в парламенте журналисты сотрудничают с российскими спецслужбами.

Об этом она рассказала в интервью Укринформу.

"У меня есть часть представлений от Службы безопасности Украины, что такие "журналисты" сотрудничают с российскими спецслужбами. Они сначала провоцируют определенные ситуации, снимают их, а затем вырезают фрагменты видео и передают их российским телеканалам", - заявила нардеп.

По ее словам, это делается для информационной войны против Украины: сначала спровоцировать, а потом активно массировать и использовать это в средствах пропаганды.

Она добавила, что потребность в регулировании порядка аккредитации журналистов в ВР уже "перезрела".

"4 тысячи аккредитованных журналистов в Верховной Раде - это маразм. Большая часть этих людей занимается там неизвестно чем, но не освещением деятельности парламента", - утверждает глава комитета.

Политик считает, что спикер парламента должен подписать соответствующее положение об аккредитации, если не удается принять соответствующий закон.

"Если мы уже закон не в состоянии принять, то это надо отрегулировать хотя бы на таком уровне. В современном мире несложно проверить - написал журналист хотя бы несколько слов о парламенте или нет. Достаточно ввести в поисковик его имя вместе со словосочетанием "Верховная Рада", - отметила Сюмар.

Говоря о своем законопроекте, который должен был обязать журналистов аккредитовываться на каждую сессию Рады отдельно, Сюмар отметила, что отозвала его из-за непонимания СМИ.

"Поскольку был огромный шум журналистского сообщества, поскольку аккредитовываться на каждую сессию - это, мол, большое неудобство, я отозвала упомянутый законопроект. Но на самом деле это создает проблему для самих журналистов, которые не могут нормально работать в Верховной Раде, потому что одновременно с ними там находится много непонятных людей", - сказала нардеп.

При этом она заверила, что Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики примет еще несколько решений о лишении аккредитации парламентских журналистов, "чтобы неповадно было всем подряд аккредитовываться и заниматься информационным киллерством по заказу одних игроков против других".

Сюмар допускает, что лишенные аккредитации журналисты могут пытаться обжаловать в суде соответствующее решение комитета.

"Да, аккредитация - это не праздный инструмент, а создание условий для журналистов, которые занимаются освещением работы Верховной Рады. Если же определенные лица получают карточку аккредитации, чтобы "козырять" ею перед полицией, то это несерьезно, и таким образом мы себя в клоунов превращаем", - сказала парламентарий.

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