В штабе Порошенко называют свои методы агитации мировой практикой

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко Виталий Ковальчук отвергает какие-либо обвинения в использовании админресурса и схем потенциального подкупа избирателей.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в избирательной кампании используются признанные во всем демократическом мире практики,.

"…а нас за это критикуют оппоненты, у меня это вызывает улыбку… Лучшие западные политологи и консультанты постоянно учат все политические партии Украины лучшим демократическим методам взаимодействия с избирателями, например, сбор подписей под петициями, анкетирование по актуальным проблемам, общественные слушания, кампании "от дверей к дверям", привлечение волонтеров и сторонников и т.д. По логике наших оппонентов, они учат украинское гражданское общество строить "сети" и подкупать избирателей?! Это же полный бред", – сказал Ковальчук.

Он также подчеркнул, что обвинения оппонентов кандидата в президенты Порошенко в использовании админресурса не имеют оснований.

"Что касается обвинений в использовании админресурса и подкупа: пока что кроме голословных обвинений ничего нет… И не будет", – добавил руководитель штаба.

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