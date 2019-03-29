Топ-кандидаты потратили на эти выборы в разы больше, чем на прошлые – ЧЕСНО

Эти выборы президента будут стоить кандидатам значительно дороже, чем выборы 2014 года, даже если конвертировать размеры избирательных фондов в доллары.

К такому выводу пришло гражданское движение ЧЕСНО.

По его данным, прошлые выборы обошлись Петру Порошенко в 96,5 миллиона гривень, а эти - в 415,5 миллиона (рост в 4,3 раза), Юлия Тимошенко в прошлый потратила 67 миллионов, теперь – 164 млн (в 2,5 раза больше), у Анатолия Гриценко соотношение еще ощутимее: 7,5 миллиона против 101 млн (рост в 13,5 раза).

"И это при том, что предыдущие финансовые отчеты кандидатов содержат информацию о вкладах и расходах только до 18 марта включительно", - отмечают активисты.

В то же время они не исключают, что официальная стоимость нынешней избирательной кампании рекордной может и не стать.

"Так, два тура выборов 2010 года стоили Виктору Януковичу и Юлии Тимошенко 321 и 290 миллионов гривень соответственно. Курс гривны на тот момент был около 10 гривен за доллар", - вспоминают в ЧЕСТНО.

Согласно наблюдениям авторов анализа, эта избирательная кампания построена таким образом, чтобы облегчить выдвижение в президенты состоятельных людей и затруднить для тех, кто вынужден искать деньги на стороне.

То есть закон ограничивает сумму, которую граждане и предприятия могут перечислять партиям или кандидатам: не более 1,67 млн грн для физических лиц и 3,34 млн - для юридических. При этом сами кандидаты могут переводить на счет собственного избирательного фонда неограниченные суммы.

Такое ограничение ввели с целью ослабления влияния финансово-промышленных групп на политиков и политсилы, но это не действует в том случае, когда представитель крупного бизнеса лично участвует в выборах и финансирует свою кампанию.

Среди таких представителей действующий президент Петр Порошенко. Как и на выборах 2014 года, он самостоятельно профинансировал свою кампанию. Ни копейки взносов от физических лиц или бизнеса в избирательный фонд Порошенко не поступало.

Среди кандидатов, которые вложили в избирательную кампанию значительную часть своих сбережений, также Сергей Тарута и Владимир Зеленский. Каждый из них перечислил в свой избирательный фонд 33 и 11,5 миллиона соответственно.

В целом кандидаты профинансировали свои избирательные кампании на 465 млн гривень, что составляет 35,5% от общего объема поступлений в избирательные фонды.

Согласно исследованию, одним из основных источников средств для кандидатов также стали деньги партий, выдвинувших их в президенты. Так, избирательный фонд Тимошенко на 100% профинансировало ВО "Батькивщина". Полностью профинансировала кампанию своего выдвиженца и партия "Народный контроль" Дмитрия Добродомова (снялся в пользу Гриценко). Похожая ситуация с "радикалом" Олегом Ляшко и "укропивцем" Александром Шевченко.

Для того, чтобы удобно просмотреть все финансовые отчеты кандидатов, движение ЧЕСТНО создало специальный модуль "Золото партий" на сайте проекта.