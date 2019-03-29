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Во "ВКонтакте" закрыли комменты под Медведевым, говорившем о пользе соцсетей

Пятница, 29 марта 2019, 14:42

Организаторы прямого эфира с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым отключили возможность комментировать трансляцию в соцсети "ВКонтакте".

Об этом пишет издание "Медуза".

Сообщается, что комментарии также отключены на страницах премьер-министра и правительства в соцсети.

Представитель "ВКонтакте" объяснил, что организацией эфира занимается аппарат правительства, а соцсеть выступает лишь как технический партнер трансляции.

При этом сам Медведев в начале прямого эфира заявил, что чиновникам полезно иметь обратную связь с людьми через соцсети.

"Это всегда срез общественного мнения, причем очень быстрый и зачастую весьма искренний. С издержками, но тем не менее", — сказал он.

Премьер также призвал чиновников быть готовыми к тому, что их будут критиковать в соцсетях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиясоцсетизапретМедведевцензура
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