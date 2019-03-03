Кризис в Венесуэле: Россия готова к двусторонним переговорам с США

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Воскресенье, 3 марта 2019, 01:38

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности к предложенным Вашингтоном двусторонним консультациям относительно кризиса в Венесуэле.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео, передает пресс-служба МИД России.

"Лавров осудил американские угрозы в адрес ее законного руководства, что является неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства и грубым нарушением международного права.

Подстрекательство и деструктивное внешнее воздействие, да еще и под лицемерным предлогом оказания гуманитарной помощи, не имеет ничего общего с демократическим процессом", - говорится в заявлении.

"В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций с венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним:

  • Соединенные Штаты лишат американских виз 49 представителей режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и членов их семей, включая ряд крупных чинов армии и госбезопасности.
  • Ранее Минфин США ввел санкции в отношении руководителей Национальной гвардии и полиции Венесуэлы за блокирование доставки гуманитарной помощи в страну.
  • Под санкции попали глава Нацгвардии Венесуэлы Ричард Варгас, директор Нацполиции Кристиан Самбрано и 4 руководителя силовых структур регионов, которые граничат с Колумбией и Бразилией.
  • Решение Минфина замораживает счета и активы указанных лиц на территории США. Санкции запрещают гражданам США заключать с ними какие-либо сделки.
  • 28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.

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Темы: Венесуэла США Росcия


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