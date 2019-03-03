Кризис в Венесуэле: Россия готова к двусторонним переговорам с США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности к предложенным Вашингтоном двусторонним консультациям относительно кризиса в Венесуэле.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео, передает пресс-служба МИД России.

"Лавров осудил американские угрозы в адрес ее законного руководства, что является неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства и грубым нарушением международного права.

Подстрекательство и деструктивное внешнее воздействие, да еще и под лицемерным предлогом оказания гуманитарной помощи, не имеет ничего общего с демократическим процессом", - говорится в заявлении.

"В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций с венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять свое будущее", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним: