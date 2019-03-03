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Оккупанты в Крыму задержали архиепископа Климента

Воскресенье, 3 марта 2019, 12:39
Оккупанты в Крыму задержали архиепископа Климента

В аннексированном Россией Крыму задержан и доставлен в райотдел полиции архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.  

Об этом 3 марта на своей странице в Facebook сообщил общественный активист Андрей Щекун.

По его данным, по состоянию на 12:50 архиепископа отправили в центральный райотдел полиции на вул.Футболистов, 20.

"Сейчас он там и находится. По состоянию на 13:20 архиепископ ожидает следователя и адвокатов", - сообщил Щекун.

Также он отметил, что в воскресенье Климент должен был выехать в Ростов-на Дону для встречи с украинским политзаключенным Павлом Грибом. 

"Задержали его прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя, где он находился и планировал уехать к пленному", - добавил Щекун.

Как пишет Центр журналистских расследований, сам Климент сообщил, что должен был ехать к Грибу, поскольку "суд Ростова дал разрешение на его посещение в СИЗО".

"Как мне сказали в дежурной части, был звонок с сообщением, что в Симферополе в церкви на ул.Севастопольской что-то украли. То есть кто-то якобы позвонил и сообщил, что в моей церкви кража. И поэтому они меня задержали на автовокзале, сняли уже с автобуса. Это все ложь. Так как о том, кто я, они узнали, только когда привезли в райотдел, и через 30 минут придумали такую ​​версию", - прокомментировал Климент свое задержание. 

В свою очередь уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что пытается связаться по поводу задержания архиепископа с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. 

Позже Денисова заявила, что считает, что причиной задержания Климента его запланированную поездку в СИЗО для посещения украинского политзаключенного Павла Гриба.

"РФ боится, что всему миру станет известна правда о состоянии здоровья Павла. Им есть, что скрывать. До этого судебное заседание по Павлу перенесли, когда в Россию приехал врач, который должен был рассказать о реальном состоянии здоровья политзаключенного", - отметила омбудсмен.

8 февраля 2019 года на заседании синода Православной церкви Украины архиепископ Климент был назначен председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.

Оккупанты в Крыму направили архиепископу предписание об "освобождении помещений" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе - единственного храма Православной церкви Украины в городе. 

Климент заявлял, что будет просить международное сообщество применить персональные санкции против организаторов уничтожения Украинской православной церкви в Крыму, если оккупанты отберут Кафедральный собор в Симферополе.

Украинская правда
Темы: Крымоккупацияполитзаключенные
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