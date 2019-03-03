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Задержание Климента: адвокат подал заявление в "прокуратуру"

Воскресенье, 3 марта 2019, 22:02
Адвокат Николай Полозов

Адвокат Николай Полозов подал заявление в "прокуратуру" оккупированного Крыма о нарушении прав архиепископа Симферопольского и Крымского Климента в связи с удержанием его в полиции свыше 3-х часов.

Об этом адвокат сообщил на своей странице в Facebook, где описал хронологию событий в воскресенье.

По словам адвоката, утром архиепископ собирался выехать на автобусе в Ростов-на-Дону, чтобы увидеться там с украинские политзаключённым Павлом Грибом.

"В 11:45 на автовокзале сотрудники ППС зашли в автобус, вывели оттуда архиепископа и провели досмотр его личных вещей. В сумке у него находились личные вещи религиозного назначения: подрясник, епитрахиль, поручи, т.е. все необходимое для осуществления религиозных действий", - отметил он.

В 11:50, отмечает адвокат, неким неизвестным "прихожанином" было написано заявление, в котором были перечислены все эти предметы. Также в заявлении было указано, что архиепископ их похитил.

Священнослужителя привезли в отдел полиции района "Центральный", где на протяжении почти 5 часов удерживали.

"Там у Климента отобрали объяснения, в которых он указал, что все эти предметы являются его личным имуществом, а обвинение в их краже является абсурдом", - рассказал Полозов.

Он отметил, что поскольку никаких протоколов в отношении Климента не составлялось и он не был задержан, то он и второй адвокат Эмиль Курбединов предложили архиепископу покинуть отдел. При этом в журнале записей Климент поставил отметку, что имеет претензии к сотрудникам полиции по причине удержания его свыше 3 часов.

"Когда мы вышли на улицу, нас догнал Никитин (замначальника полиции Симферополя – ред.) и сообщил, что имеется заявление, что якобы архиепископ при проведении досмотра утром нецензурно выражался и нам всем необходимо проследовать в отдел полиции "Киевский" для составления протокола", - описал адвокат.

В это время он направил в прокуратуру заявление о нарушении прав Климента в связи с удержанием его в полиции свыше 3-х часов.

В другом отделе полиции, пока архиепископ ожидал прибытия "заявителя", сотрудники полиции предложили ему подняться на второй этаж без адвокатов, однако он отказался.

"За полчаса до истечения срока в отдел привели человека, внешним видом напоминающего алкоголика и бездомного в одном лице. Именно он слышал, как архиепископ якобы нецензурно выражался. И практически сразу увели", - отметил Полозов.

После этого "архиепископ Климент воспользовался правом не свидетельствовать против себя, о чем и было сделана соответствующая запись в бланке объяснения", и в 21:06 (по московскому времени) Климент и адвокаты покинули отдел полиции "Киевский".

"Заказ на архиепископа был оформлен из Москвы и локальной задачей силовиков было желание не допустить встречи Климента с Павлом Грибом. А глобальной - воспрепятствовать его деятельности, запугать", - считает адвокат, отмечая, что из-за реакции украинской и мировой общественности в Москве передумали задерживать архиепископа.

Позже сам Климент сообщил Крым.Реалии, что административное дело против него не закрыто и опасность преследования сохраняется.

"Сейчас административное дело, которое висит надо мной, не закрыто. Есть заявление о том, что я нецензурно выражался на рынке, этого свидетеля приводили в участок полиции, он обычный бездомный. Мы все смеялись, когда он вышел из отделения полиции и начал материться", – рассказал Климент.

Напомним

  • 3 марта в оккупированном Россией Крыму задержали и доставили в райотдел полиции архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.
  • Вечером его отпустили без составления протокола. 

Украинская правда

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Темы: КрымПравославная Церковь Украины
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