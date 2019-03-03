Российские силовики в оккупированном Крыму отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента без составления протокола.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Twitter.

Архиепископа Климента отпустили без составления протокола.

Он на свободе! pic.twitter.com/RU53cKLktW — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 3 березня 2019 р.

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе!", - написал адвокат.

Напомним,