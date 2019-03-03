Архиепископа Климента отпустили без составления протокола

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Воскресенье, 3 марта 2019, 20:18
архиепископ Климент
Радио Свобода

Российские силовики в оккупированном Крыму отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента без составления протокола.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Twitter.

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе!", - написал адвокат.

Напомним

  • 3 марта в оккупированном Россией Крыму задержали и доставили в райотдел полиции архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.
  • В воскресенье Климент должен был выехать в Ростов-на-Дону для встречи с украинским политзаключенным Павлом Грибом, его задержали прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя, где он находился и планировал уехать к политзаключенному.
  • Сам Климент сообщил, что в дежурную часть якобы позвонили с сообщением, что в его храме на ул.Севастопольской произошла кража.
  • Позже адвокат Николай Полозов сообщил, что задержанному архиепископу Клименту российские "правоохранители" намерены вменить мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань.
  • Ранее оккупанты направили архиепископу предписание об "освобождении помещений" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе - единственного храма Православной церкви Украины в городе.
  • Климент заявлял, что будет просить международное сообщество применить персональные санкции против организаторов уничтожения Украинской православной церкви в Крыму, если оккупанты отберут Кафедральный собор в Симферополе.

Украинская правда

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