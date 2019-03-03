Российские силовики в оккупированном Крыму отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента без составления протокола.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Twitter.

Архиепископа Климента отпустили без составления протокола.

Он на свободе! pic.twitter.com/RU53cKLktW — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 3 березня 2019 р.

"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе!", - написал адвокат.

Незадолго до этого уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook, что российская коллега Татьяна Москалькова сообщила ей об отсутствии нарушений в действиях архиепископа Климента.

"Только что мне позвонила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она сообщила, что в действиях задержанного архиепископа Климента не обнаружено никаких нарушений. Поэтому в 20.00 по Киевскому времени его должны отпустить", - писала она.

Позже Денисова добавила, что Климента отпустили из Киевского районного отделения полиции Симферополя.

"Надеюсь, что теперь он беспрепятственно доедет до ростовского СИЗО, чтобы посетить украинского политзаключенного Павла Гриба", - написала омбудсмен.

Напомним,