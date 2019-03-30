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СМИ: Бизнес мужа Тимошенко в Чехии является убыточным

Суббота, 30 марта 2019, 00:24

У Чехии, которая предоставила убежище мужу Юлии Тимошенко Александру, возникают вопросы учитывая непрозрачность предпринимательской деятельности и репутацию некоторых деловых партнеров Тимошенко.

Об этом свидетельствует расследование Радио Свобода.

В Чехии Александр Тимошенко занимается бизнесом на протяжении последних 20 лет и продолжает получать зарплату по крайней мере в одной из фирм, которые он зарегистрировал и которые ему принадлежали.

По словам генерального директора компании Britico Capital Вацлава Франца, за работу в функции директора Александр Тимошенко получает вознаграждение.

"Поскольку господин Тимошенко занимает должность одного из директоров компании, он, конечно, получает зарплату, в частности компенсацию за работу директора на основании Договора. Это соглашение, включая вознаграждение, было должным образом утверждено общим собранием компании и выплачивается ему, как и другим работниками компании", - ответил Вацлав Франц на запрос Радио Свобода.

Он отметил, что "компания платит из вознаграждения директору надлежащее медицинское и социальное страхование, а также налог на трудоустройство".

По данным реестра владельцев, фирма занимается "производством и торговлей". По словам Вацлава Франца, "в течение последних лет" компания занимается "предоставлением консультаций партнерам и клиентам" в "странах СНГ, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Китае".

Экономические эксперты называют компанию, в которой работает Александр Тимошенко, преимущественно убыточной.

На это в комментарии Радио Свобода обращает внимание Лукаш Кованда, главный экономист инвестиционных фондов CZECH FUND и один из ведущих чешских экономических комментаторов.

"Из самого актуального баланса компании Britico Product, общества с ограниченной ответственностью, который был составлен по данным на конец 2017 года, можем заметить, что общество имеет убытки. То есть результат деятельности за прошедшие годы является отрицательным, в последнем отчетном периоде, то есть за 2017 - более 13 млн крон "(более 565 тыс долларов по нынешнему курсу - ред.).

Вацлав Франц также пояснил долги тем, что компания в 2015 году "взяла ссуду на реализацию долгосрочного проекта, который еще не завершен и полностью не реализован".

Он добавил, что "Александр Тимошенко имеет большой деловой опыт в отношениях со странами СНГ", который является "конкурентным преимуществом" компании.

Доход от Britico Capital Александр Тимошенко декларирует в декларациях своей жены с 2015 года. Задекларированные суммы - относительно незначительные: 119 875 гривен в 2015 году, 175 609 гривен - в 2016 и 244 948 гривен - в 2017.

6 января 2012 года Александр Тимошенко получил политическое убежище в Чехии, как форму "международной защиты".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТимошенкоЧехия
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