Науэрт ушла с поста представителя Госдепартамента США

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт покинула свой пост.

Об этом Науэрт написала в Twitter.

Науэрт сообщила о переходе в программу образовательных грантов Fullbright.

Serving America has been a privilege and the highest honor. I’ll always be grateful to you, my @statedept colleagues, for your professionalism & patriotism. Thrilled to join the @FulbrightPrgrm board. Thank you @potus @SecPompeo @statedept pic.twitter.com/HNFd7uVYxl