Американский штат Луизиана признал Голодомор 1932-1933 гг геноцидом

Американский штат Луизиана выдал прокламацию по чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине, в которой признает его геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Вслед за более чем двадцатью американскими штатами Губернатор Штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию по чествтванию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине", - говорится в сообщении.

В документе указывается, что украинский народ уничтожался по воле тоталитарного сталинского правительства, которое устроило голод в Украине с целью сломать сопротивление нации коллективизации и коммунистической оккупации.

Специальная прокламация, в частности, отмечает ранее принятое законодательство США по признанию Голодомора геноцидом украинского народа.

Напомним: