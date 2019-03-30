Американский штат Луизиана признал Голодомор 1932-1933 гг геноцидом

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Суббота, 30 марта 2019, 07:07

Американский штат Луизиана выдал прокламацию по чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине, в которой признает его геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Вслед за более чем двадцатью американскими штатами Губернатор Штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию по чествтванию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине", - говорится в сообщении.

В документе указывается, что украинский народ уничтожался по воле тоталитарного сталинского правительства, которое устроило голод в Украине с целью сломать сопротивление нации коллективизации и коммунистической оккупации.

Специальная прокламация, в частности, отмечает ранее принятое законодательство США по признанию Голодомора геноцидом украинского народа.

Напомним:

  • В декабре Палата представителей Конгресса США единогласным решением приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

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Темы: голодомор США геноцид


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