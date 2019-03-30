ООС: Оккупанты бьют из тяжелой артиллерии, в штабе заявили об обострении ситуации

По сравнению с предыдущими сутками, 29 марта обстановка в районе проведения операции Объединенных сил значительно обострилась. В течение суток противник 19 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом 16 раз запрещенное Минскоими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В общем оккупанты потратили 100 артиллерийских боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 мм.

Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял украинских защитников семь раз.

Из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики били вблизи села Широкино, из минометов калибра 82 мм - в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное, из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Лебединский, из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Верхнеторецкое.

Автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг применял также в районе населенного пункта Павлополь.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов.

Четыре раза из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевых машин пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов боевики стреляли в районе поселка городского типа Троицкое, трижды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты БМП-первых районе населенного пункта Новоалександровка, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров - возле села Крымское, из артиллерийских систем калибра 152 мм - вблизи города Попасная, из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Хутор Вольный, из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов - вблизи поселка Золотое-4, из стрелкового оружия - около поселка городского типа Зайцево.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения.

Как отмечается, на обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив шестерых оккупантов.

Также огнем уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станция ​​РЭБ Р-330Ж "Житель" российско-оккупационных войск.

По состоянию на 7:00 30 марта обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.