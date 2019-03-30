В пожаре на предприятии по изготовлению армейского обмундирования есть пострадавшие

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Суббота, 30 марта 2019, 08:37

В результате пожара на территории предприятия по изготовлению армейского обмундирования пострадал один человек.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, пострадавший госпитализирован в больницу.

В ведомстве напомнили, что пожар произошел в пгт. Ворзель на территории ООО "Темп-2000" в отдельно стоящем двухэтажном производственно-складском помещении.

"30 марта в 6:45 пожар на площади 1500 кв. м был ликвидирован, причина пожара устанавливается", - сообщили в Госслужбе.

"В течение суток в результате принятых мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мер спасены 4 человека, 77 зданий и 6 ед. автотракторной техники", - добавили в ГСЧС.

Украинская правда

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Темы: Киевская область ГСЧС жертвы


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