В пожаре на предприятии по изготовлению армейского обмундирования есть пострадавшие

В результате пожара на территории предприятия по изготовлению армейского обмундирования пострадал один человек.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, пострадавший госпитализирован в больницу.

В ведомстве напомнили, что пожар произошел в пгт. Ворзель на территории ООО "Темп-2000" в отдельно стоящем двухэтажном производственно-складском помещении.

"30 марта в 6:45 пожар на площади 1500 кв. м был ликвидирован, причина пожара устанавливается", - сообщили в Госслужбе.

"В течение суток в результате принятых мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мер спасены 4 человека, 77 зданий и 6 ед. автотракторной техники", - добавили в ГСЧС.