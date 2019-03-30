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Нападение на инкассаторов ПриватБанка: подозреваемому избрали меру пресечения

Суббота, 30 марта 2019, 09:58

Подозреваемому в разбойном нападении на автомобиль инкассаторов ПАО "ПриватБанк" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, соответствующее решение 29 марта вынес Дзержинский суд Харькова.

По его данным, мужчина 1978 года рождения был задержан в Киеве 28 марта в ходе проведения полицией специальных мероприятий.

 
 

Задержанный находился в межгосударственном розыске по факту разбойного нападения на автомобиль инкассаторов "Приватбанка", произошедшего 21 июля 2016 года. 

"В составе преступной группы мужчина совершил вооруженное разбойное нападение на автомобиль инкассаторов в поселке Купянск-Узловой Купянского района Харьковщины. Тогда банда завладела деньгами в сумме 5,5 млн. гривен", - отметил Аброськин.

Напомним,

  • 21 июля 2016 г. "ПриватБанк" сообщил, что в Купянске Харьковской области было совершено вооруженное нападение на инкассаторский автомобиль, в результате которого похищено 2,4 млн грн.
  • По данным финучреждения, деньги из авто были похищены в банкоматных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов. За информацию о личности преступника, которая поможет быстрее раскрыть преступление, обещали выплатить вознаграждение в размере 100 тыс. грн.

Украинская правда
Темы: Приватполициясуд
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