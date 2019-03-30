Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Супрун посоветовала, как "пережить выборы" на участках

Суббота, 30 марта 2019, 12:11

Накануне выборов президента Украины и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун обнародовала советы членами избиркомов и наблюдателям, которые будут работать во время проведения голосования.

На своей странице в Facebook Супрун отметила, что советы "помогут выдержать сутки, в которых мало сна, свежего воздуха и движения, зато много людей и значительная потребность в концентрации внимания".

"Возьмите еду. Заказать пиццу - не вариант. В день выборов пригодятся яблоки, бананы, курага, чернослив и мандарины. Но только углеводами не обойтись, спасти вас может белковая пища: омлет, орехи, сыр, мясо. Пейте воду. Ориентируйтесь на 3 литра для одного человека, без учета чая и кофе. Возьмите зубную щетку и пасту. Возможно, ощущение чистых зубов и ухоженности поможет вам чувствовать себя "свежее" и помешает бесполезным перекусам", - отмечает руководительница МОЗ.

Также Супрун советует мыть руки.

"Контакт с бюллетенями и большим количеством людей оставляют на руках грязь, бактерий и вирусы, а нервозность и много кофе делают ладони потливыми. Антибактериальные спреи и салфетки не очищают нормально руки, а в фильтрах сушилок для рук может быть много бактерий. Возьмите сухие и влажные салфетки. Делайте приседания или вставайте и растягивайтесь время от времени, чтобы предотвратить застой крови в венах и боли в пояснице ", - советует она.

Кроме того и.о. главы Минздрава считает нужным проветривать участки для голосования.

"Открывайте окна полностью, когда проветриваете, и закрывайте их позже. Это самый эффективный способ. Ходите, а не стойте. Возьмите аптечку, сменную и теплую одежду. Поздоровайтесь с коллегами за руку - рукопожатие вызывает выделение нейромедиатора окситоцина, который поможет вам почувствовать друг к одного доверие", - рекомендует Супрун.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019здоровьеСупрун
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
21:13
Руководитель одного из управлений Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
Все новости...
Реклама: