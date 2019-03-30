Супрун посоветовала, как "пережить выборы" на участках

Накануне выборов президента Украины и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун обнародовала советы членами избиркомов и наблюдателям, которые будут работать во время проведения голосования.

На своей странице в Facebook Супрун отметила, что советы "помогут выдержать сутки, в которых мало сна, свежего воздуха и движения, зато много людей и значительная потребность в концентрации внимания".

"Возьмите еду. Заказать пиццу - не вариант. В день выборов пригодятся яблоки, бананы, курага, чернослив и мандарины. Но только углеводами не обойтись, спасти вас может белковая пища: омлет, орехи, сыр, мясо. Пейте воду. Ориентируйтесь на 3 литра для одного человека, без учета чая и кофе. Возьмите зубную щетку и пасту. Возможно, ощущение чистых зубов и ухоженности поможет вам чувствовать себя "свежее" и помешает бесполезным перекусам", - отмечает руководительница МОЗ.

Также Супрун советует мыть руки.

"Контакт с бюллетенями и большим количеством людей оставляют на руках грязь, бактерий и вирусы, а нервозность и много кофе делают ладони потливыми. Антибактериальные спреи и салфетки не очищают нормально руки, а в фильтрах сушилок для рук может быть много бактерий. Возьмите сухие и влажные салфетки. Делайте приседания или вставайте и растягивайтесь время от времени, чтобы предотвратить застой крови в венах и боли в пояснице ", - советует она.

Кроме того и.о. главы Минздрава считает нужным проветривать участки для голосования.

"Открывайте окна полностью, когда проветриваете, и закрывайте их позже. Это самый эффективный способ. Ходите, а не стойте. Возьмите аптечку, сменную и теплую одежду. Поздоровайтесь с коллегами за руку - рукопожатие вызывает выделение нейромедиатора окситоцина, который поможет вам почувствовать друг к одного доверие", - рекомендует Супрун.