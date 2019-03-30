Боевики обстреляли окрестности Авдеевки, ранен военный

В субботу в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один обстрел со стороны российско-оккупационных войск, один украинский военный ранен.

Об этом говорится в сводке Минобороны по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 12:00.

"В 10:20 противник открыл огонь в сторону позиций ООС на подступах к Авдеевке. Обстрел велся со стороны н.п.Спартак и длился около 20 минут", - сообщили в штабе.

В Минобороны напомнили, что количество обстрелов, которые совершили российско-оккупационные войска 29 марта, возросла более чем вдвое по сравнению с предыдущими сутками.

"Подавляющее большинство огневых провокаций со стороны противника велись с применением минометов и ствольной артиллерии. В районе проведения ООС зафиксировано 19 фактов нарушения режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск", - сообщили в штабе.