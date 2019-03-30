Боевики обстреляли окрестности Авдеевки, ранен военный

59 просмотров
Суббота, 30 марта 2019, 14:14

В субботу в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один обстрел со стороны российско-оккупационных войск, один украинский военный ранен. 

Об этом говорится в сводке Минобороны по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 12:00.

"В 10:20 противник открыл огонь в сторону позиций ООС на подступах к Авдеевке. Обстрел велся со стороны н.п.Спартак и длился около 20 минут", - сообщили в штабе.

В Минобороны напомнили, что количество обстрелов, которые совершили российско-оккупационные войска 29 марта, возросла более чем вдвое по сравнению с предыдущими сутками.

"Подавляющее большинство огневых провокаций со стороны противника велись с применением минометов и ствольной артиллерии. В районе проведения ООС зафиксировано 19 фактов нарушения режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск", - сообщили в штабе.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донбасс Минские соглашения ОРДЛО жертвы


powered by lun.ua
По теме
Работа СММ ОБСЕ в Украине продлена на год 30 марта 2019, 09:50
ООС: На Донбассе уменьшилось количество обстрелов 28 марта 2019, 18:43
Ляшко готов вести переговоры с Путиным 28 марта 2019, 01:41
Все новости
Главные новости
Боевики обстреляли окрестности Авдеевки, ранен военный
ЕС отреагировал на новые аресты в Крыму
"День тишины": ЧЕСНО назвала кандидатов, которые "грешат" скрытой агитацией
В ночь на 31 марта Украина перейдет на "лето"
Все новости
социум

5 причин взять животное из приюта

здоровье

Почему важно измерять объемы талии

социум

Что делать, если укололись чужим использованным шприцем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів