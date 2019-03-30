Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спецподразделение СБУ начало патрулировать улицы и транспортные узлы

Суббота, 30 марта 2019, 14:59

Бойцы спецподразделения Центра спецопераций "А" СБУ начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине.

Об этом 30 марта сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Порядок и спокойствие граждан являются важным элементом для обеспечения выборов. СБУ также задействовала для патрулирования боевые машины и беспилотную авиацию. Все это - демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Уверен, что выборы в Украине пройдут цивилизованно и спокойно. Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции делает для этого все необходимое", - добавил он.

 
 
 
 
Все фото - пресс-центр СБУ

Напомним:

  • 31 марта состоится первый тур выборов президента, участие в нем примут 39 кандидатов. 
  • 30 марта накануне выборов президента в Украине - "день тишины", любые агитационные мероприятия, размещение агитационных материалов в СМИ, избирательных листовок, плакатов и другой печатной агитации кандидатов запрещены.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
21:13
Руководитель одного из управлений Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
Все новости...
Реклама: