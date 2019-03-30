Спецподразделение СБУ начало патрулировать улицы и транспортные узлы
Суббота, 30 марта 2019, 14:59
Бойцы спецподразделения Центра спецопераций "А" СБУ начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине.
Об этом 30 марта сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
"Порядок и спокойствие граждан являются важным элементом для обеспечения выборов. СБУ также задействовала для патрулирования боевые машины и беспилотную авиацию. Все это - демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине", - заявил глава СБУ Василий Грицак.
"Уверен, что выборы в Украине пройдут цивилизованно и спокойно. Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции делает для этого все необходимое", - добавил он.
Напомним:
- 31 марта состоится первый тур выборов президента, участие в нем примут 39 кандидатов.
- 30 марта накануне выборов президента в Украине - "день тишины", любые агитационные мероприятия, размещение агитационных материалов в СМИ, избирательных листовок, плакатов и другой печатной агитации кандидатов запрещены.
Украинская правда