Спецподразделение СБУ начало патрулировать улицы и транспортные узлы

Бойцы спецподразделения Центра спецопераций "А" СБУ начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине.

Об этом 30 марта сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Порядок и спокойствие граждан являются важным элементом для обеспечения выборов. СБУ также задействовала для патрулирования боевые машины и беспилотную авиацию. Все это - демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Уверен, что выборы в Украине пройдут цивилизованно и спокойно. Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции делает для этого все необходимое", - добавил он.