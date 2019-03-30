Выборы-2019: В Украине - "день тишины"
30 марта, накануне выборов президента в Украине - "день тишины".
В этот день любые агитационные мероприятия, размещение агитационных материалов в СМИ, избирательных листовок, плакатов и другой печатной агитации кандидатов запрещено.
В Центризбиркоме призвали членов окружных и участковых избирательных комиссий "тщательно следить за процессом волеизъявления и пресекать все возможные нарушения и провокации".
"Градус политизированности избирательного процесса порождает значительные вызовы для нас, обязывает быть взвешенными и устойчивыми. Мы обеспечиваем проведение выборов, которые определяют судьбу страны, а не отдельных политических сил или их лидеров. Закон должен быть превыше всего", - заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.
Она подчеркнула, что любое нарушение избирательного процесса со стороны людей, которые его обеспечивают, в том числе фальсификации с подсчетом голосов, является преступлением.
"Уклонение от выполнения вами своих полномочий, самовольное и необоснованное отлучение с избирательного участка также влекут за собой уголовную ответственность", - отметила глава ЦИК и добавила, что ни кандидаты, по квоте которых члены ОИК и УИК были назначены, ни руководители комиссий, ни правоохранители или любые другие лица - не имеют права давить на них или принуждать к действиям, которые могут стать нарушением присяги.
"Если вы чувствуете давление на себя или других членов комиссии, призываю информировать руководство участковой, окружной или Центральной избирательной комиссии", - отметила Слипачук.
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Напомним:
- 31 марта состоится первый тур выборов президента, участие в нем примут 39 кандидатов.
- Регистрация кандидатов завершилась 8 февраля.
- Пятеро из ранее зарегистрированных 44 кандидатов отказались от участия в выборах: Андрей Садовый, Дмитрий Гнап и Дмитрий Добродомов сняли свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко, Сергей Кривонос – в пользу Петра Порошенко, Евгений Мураев – в пользу Александра Вилкула.
- Позже Сергей Тарута заявил об объединении усилий с Юлией Тимошенко, а Александр Мороз попросил не считать его кандидатом, так как продолжать "нецелесообразно". При этом в бюллетенях оба кандидата будут присутствовать, ставить штамп "выбыл" участковые избирательные комиссии не уполномочены.