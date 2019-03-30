Выборы-2019: В Украине - "день тишины"

30 марта, накануне выборов президента в Украине - "день тишины".

В этот день любые агитационные мероприятия, размещение агитационных материалов в СМИ, избирательных листовок, плакатов и другой печатной агитации кандидатов запрещено.

В Центризбиркоме призвали членов окружных и участковых избирательных комиссий "тщательно следить за процессом волеизъявления и пресекать все возможные нарушения и провокации".

"Градус политизированности избирательного процесса порождает значительные вызовы для нас, обязывает быть взвешенными и устойчивыми. Мы обеспечиваем проведение выборов, которые определяют судьбу страны, а не отдельных политических сил или их лидеров. Закон должен быть превыше всего", - заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Она подчеркнула, что любое нарушение избирательного процесса со стороны людей, которые его обеспечивают, в том числе фальсификации с подсчетом голосов, является преступлением.

"Уклонение от выполнения вами своих полномочий, самовольное и необоснованное отлучение с избирательного участка также влекут за собой уголовную ответственность", - отметила глава ЦИК и добавила, что ни кандидаты, по квоте которых члены ОИК и УИК были назначены, ни руководители комиссий, ни правоохранители или любые другие лица - не имеют права давить на них или принуждать к действиям, которые могут стать нарушением присяги.

"Если вы чувствуете давление на себя или других членов комиссии, призываю информировать руководство участковой, окружной или Центральной избирательной комиссии", - отметила Слипачук.

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Напомним: