На Львовщине голове УИК светит до 7 лет за штамп "выбыл" в бюллетенях
Во Львовской области председатель участковой избирательной комиссии испортила 180 бюллетеней, поставив штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов на пост президента Украины.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
"В Каменка-Бугский отдел полиции 29 марта поступило сообщение от председателя одной из окружных избирательных комиссий о том, что председатель одной из участковых избирательных комиссий "ошибочно испортила 180 бюллетеней для голосования, поставив штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов на должность президента Украины, поскольку считала, что он снялся с выборов", - сообщили в полиции.
Там предварительно установили, что 28 марта председатель участковой избирательной комиссии услышала от неизвестного лица, что один из кандидатов якобы выбыл из предвыборной гонки и проштамповала 180 избирательных бюллетеней соответствующим штампом.
Обнаружив ошибку, 29 марта женщина сама сообщила о происшествии в окружную избирательную комиссию.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.
Отмечается, что правоохранители изъяли вещественные доказательства, проводится досудебное расследование.
Напомним:
- 29 марта Центральная избирательная комиссия напомнила, что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "выбыл" без решения ЦИК запрещается.
- "Согласно части 9-й статьи 72 Закона лица, виновные в противоправной порче избирательных бюллетеней, возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном законом", - отметила комиссия.