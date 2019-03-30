На Львовщине голове УИК светит до 7 лет за штамп "выбыл" в бюллетенях

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Суббота, 30 марта 2019, 17:35

Во Львовской области председатель участковой избирательной комиссии испортила 180 бюллетеней, поставив штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов на пост президента Украины.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

"В Каменка-Бугский отдел полиции 29 марта поступило сообщение от председателя одной из окружных избирательных комиссий о том, что председатель одной из участковых избирательных комиссий "ошибочно испортила 180 бюллетеней для голосования, поставив штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов на должность президента Украины, поскольку считала, что он снялся с выборов", - сообщили в полиции.

Там предварительно установили, что 28 марта председатель участковой избирательной комиссии услышала от неизвестного лица, что один из кандидатов якобы выбыл из предвыборной гонки и проштамповала 180 избирательных бюллетеней соответствующим штампом.

Обнаружив ошибку, 29 марта женщина сама сообщила о происшествии в окружную избирательную комиссию.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Отмечается, что правоохранители изъяли вещественные доказательства, проводится досудебное расследование.

Напомним:

  • 29 марта Центральная избирательная комиссия напомнила, что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "выбыл" без решения ЦИК запрещается.
  • "Согласно части 9-й статьи 72 Закона лица, виновные в противоправной порче избирательных бюллетеней, возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном законом", - отметила комиссия.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 полиция Львовщина


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