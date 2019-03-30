"День тишины" в Киеве: в полиции рассказали о количестве незаконной агитации

В "день тишины" 30 марта киевская полиция зарегистрировала 41 сообщения о нарушении избирательного законодательства.

Как сообщает полиция Киева, из них 24 касались незаконной предвыборной агитации.

"Все события должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. После тщательной проверки им будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", - добавили в полиции.

Напомним: