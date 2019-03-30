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"День тишины" в Киеве: в полиции рассказали о количестве незаконной агитации

Суббота, 30 марта 2019, 21:13

В "день тишины" 30 марта киевская полиция зарегистрировала 41 сообщения о нарушении избирательного законодательства.

Как сообщает полиция Киева, из них 24 касались незаконной предвыборной агитации.

"Все события должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. После тщательной проверки им будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", - добавили в полиции.

Напомним:

  • Ранее в МВД сообщили, что по состоянию на 15 часов 30 марта в полицию в Укране поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.
  • 31 марта состоится первый тур выборов президента, участие в нем примут 39 кандидатов. 

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019полицияКиев
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