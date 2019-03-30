Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Первый участок за границей начал выбирать президента

Суббота, 30 марта 2019, 22:11
Первый участок за границей начал выбирать президента

На первом заграничном участке началось голосование в первом туре выборов президента Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии.

Участок, образованный при посольстве Украины в Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени 30 марта). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 31 марта).

Проголосовать в Канберре могут также украинцы Новой Зеландии.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира. Участки расположены в посольствах и консульствах Украины.

Наибольшее количество участков сформировано в Германии, их там 5. По 4 - в США, Польше, Италии, по 3 участка - в Канаде, Испании и Турции. В России все участки для голосования закрыты.

Самый большой заграничный избирательный участок образован при посольстве Украины в Молдове, там зарегистрировано более 52 тысяч избирателей. Самый меньший - при воинской части в Косово (менее 50 избирателей).

Всего ЦИК передала на заграничные участки более 420 тысяч бюллетеней.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участке в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 1 апреля.

Для участия в голосовании избирателям за пределами Украины следует быть включенными в список избирателей, лично прийти на участок и иметь при себе документ, подтверждающий гражданство Украины.

О голосовании за рубежом подробнее читайте в статье: "Голоса миллионной диаспоры: может ли голосование за рубежом определить результат выборов".

Темы: выборы президента 2019Австралия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель одного из управлений Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
Все новости...
Реклама: