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Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в "унизительных" прикосновениях

Воскресенье, 31 марта 2019, 01:08

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес, представлявшая Демократическую партию, обвинила экс-вице-президента США Джо Байдена в нежелательных прикосновениях и поцелуе во время ее предвыборной кампании 2014 года.

Об этом она написала в материале для издания The Cut.

По ее словам, Байден приехал в Лас-Вегас поддержать ее выдвижение на должность вице-губернатора Невады.

Люси Флорес вспоминает, что перед выходом на сцену он положил ей сзади руки на плечи, понюхал ее волосы и поцеловал в голову, чем "шокировал" и "смутил" ее.

"Даже если его действия не были насилием и не имели сексуального подтекста, это было унизительно и неуважительно", - написала Флорес.

По ее словам, она решила рассказать о том, что произошло, потому что проблема странного поведения Байдена в отношении женщин не обсуждается в контексте его возможного выдвижения в президенты США, хотя и неоднократно освещалась в СМИ.

Представитель Байдена заявил, что бывший вице-президент не помнит описанного Люси Флорес, но признает ее право делиться своими воспоминаниями.

По данным RedClear Politics, Джо Байден лидирует в опросах среди потенциальных кандидатов в президенты США от демократов, хотя официально еще не объявил о своем выдвижении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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