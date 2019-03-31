Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина в день выборов перешла на летнее время

Воскресенье, 31 марта 2019, 04:11
Украина в день выборов перешла на летнее время

В ночь на воскресенье, 31 марта, Украина перешла на летнее время: в 3 часа ночи стрелки часов перевели на один час вперед.

Перевод часов осуществляется в последнее воскресенье марта согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года.

На "зимнее время" с переводом часов на час назад Украина перешла 28 октября 2018 года. 

Летнее время используется более чем в 70 странах мира, в том числе почти во всех странах ЕС.  

В августе 2018 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году. 

26 марта 2019 года депутаты Европарламента поддержали прекращение изменения времени в странах ЕС весной и осенью, начиная с 2021 года.

В Европе на "зимнее время" не переходят Исландия, РФ и Беларусь. В Украине в 2011 году вслед за РФ также было принято постановление об отмене перехода на "зимнее время", однако позже оно было аннулировано.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", с 31 марта поезда будут курсировать по летнему времени.

Однако волноваться по этому поводу пассажирам не стоит, потому что время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом перехода.

Напомним:

  • 31 марта в Украине состояться выборы президента. Участки начнут работу в 8:00 уже по летнему времени и будут работать до 20:00.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: время
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
время
Украина перешла на летнее время
В ночь на воскресенье Украина переходит на летнее время
26 марта Украина перейдет на летнее время
Последние новости
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель одного из управлений Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
Все новости...
Реклама: