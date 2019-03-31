Украина в день выборов перешла на летнее время

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Воскресенье, 31 марта 2019, 04:11

В ночь на воскресенье, 31 марта, Украина перешла на летнее время: в 3 часа ночи стрелки часов перевели на один час вперед.

Перевод часов осуществляется в последнее воскресенье марта согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года.

На "зимнее время" с переводом часов на час назад Украина перешла 28 октября 2018 года. 

Летнее время используется более чем в 70 странах мира, в том числе почти во всех странах ЕС.  

В августе 2018 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году. 

26 марта 2019 года депутаты Европарламента поддержали прекращение изменения времени в странах ЕС весной и осенью, начиная с 2021 года.

В Европе на "зимнее время" не переходят Исландия, РФ и Беларусь. В Украине в 2011 году вслед за РФ также было принято постановление об отмене перехода на "зимнее время", однако позже оно было аннулировано.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", с 31 марта поезда будут курсировать по летнему времени.

Однако волноваться по этому поводу пассажирам не стоит, потому что время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом перехода.

Напомним:

  • 31 марта в Украине состояться выборы президента. Участки начнут работу в 8:00 уже по летнему времени и будут работать до 20:00.

Украинская правда

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Темы: время


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