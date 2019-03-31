ВВС: Пилот самолета, на котором разбился футболист Сала, не имел права летать ночью

Дэвид Ибботсон, пилот самолета, который в январе этого года разбился над Ла-Маншем, не имел права летать ночью.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.

По информации издания, пилот был дальтоником, поэтому в его лицензии были ограничения на полеты в вечерние и ночные часы.

"Способность различать красный и зеленый цвета очень важна для полетов в ночное и вечернее время", - рассказал собеседник ВВС.

Самолет, на борту которого вместе с пилотом находился футболист английского клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, 21 января вылетел из Франции в направлении Великобритании, и вскоре связь с ним была потеряна.

Согласно расписанию полетов, самолет должен был вылететь из Нанта в 9:00 21 января, но по просьбе Салы рейс отложили до 19 часов - футболист хотел попрощаться со своими друзьями из футбольного клуба "Нант".

Напомним: