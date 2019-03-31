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ВВС: Пилот самолета, на котором разбился футболист Сала, не имел права летать ночью

Воскресенье, 31 марта 2019, 06:08

Дэвид Ибботсон, пилот самолета, который в январе этого года разбился над Ла-Маншем, не имел права летать ночью.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.

По информации издания, пилот был дальтоником, поэтому в его лицензии были ограничения на полеты в вечерние и ночные часы.

"Способность различать красный и зеленый цвета очень важна для полетов в ночное и вечернее время", - рассказал собеседник ВВС.

Самолет, на борту которого вместе с пилотом находился футболист английского клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, 21 января вылетел из Франции в направлении Великобритании, и вскоре связь с ним была потеряна.

Согласно расписанию полетов, самолет должен был вылететь из Нанта в 9:00 21 января, но по просьбе Салы рейс отложили до 19 часов - футболист хотел попрощаться со своими друзьями из футбольного клуба "Нант".

Напомним:

  • В феврале следствие установило, что самолет, на котором находился футболист английского клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, четыре раза резко снижался и набирал высоту в последние минуты перед тем, как упасть в Ла-Манш.
  • Следователи подтвердили, что ни пилот Дэвид Ибботсон, ни легкий самолет, на котором он летел, не имели лицензии на пассажирские перевозки.
  • Сообщается, что самолет начало сильно подбрасывать после того, как Ибботсон пожаловался авиадиспетчерам на плохую видимость, прежде чем удариться о воду на скорости около 80 миль в час (128 км/ч).
  • Самолет раскололся на три части, его обломки нашли на глубине около 68 метров в 22 морских милях к юго-западу от острова Гернси. На борту обнаружили тело Эмилиано Салы, тело 59-летнего пилота до сих пор не найдено.

Темы: Великобританияавиа
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