Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе

Украинец Александр Гвоздик провел успешную защиту чемпионского титула по версии WBC в полутяжелом весе - наш боксер техническим нокаутом в 5 раунде победил представителя Франции Дуду Нгумбу.

Поединок прошел на 2300 Arena в Филадельфии (США).

В первых двух раундах Гвоздик при поддержке украинских фанов, которые пели гимн Украины, захватил центр ринга, постепенно повышая темп боя.

В третьем и четвертом раундах украинец начал чаще использовать джеб и один раз мощно пробил слева.

В пятой трехминутке, которая стала последней в поединке, нашему боксеру снова удалось пробить левым боковым в голову соперника. За две минуты до конца раунда Нгумбу подвернул ногу и не смог продолжить бой.

Таким образом, Гвоздик успешно провел первую защиту титула, который он завоевал в декабре прошлого года, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.

#TheNail wins by TKO after a non-contact injury to Doudou Ngumbu pic.twitter.com/cMwbyV6Co6