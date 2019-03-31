Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе
Украинец Александр Гвоздик провел успешную защиту чемпионского титула по версии WBC в полутяжелом весе - наш боксер техническим нокаутом в 5 раунде победил представителя Франции Дуду Нгумбу.
Поединок прошел на 2300 Arena в Филадельфии (США).
В первых двух раундах Гвоздик при поддержке украинских фанов, которые пели гимн Украины, захватил центр ринга, постепенно повышая темп боя.
В третьем и четвертом раундах украинец начал чаще использовать джеб и один раз мощно пробил слева.
В пятой трехминутке, которая стала последней в поединке, нашему боксеру снова удалось пробить левым боковым в голову соперника. За две минуты до конца раунда Нгумбу подвернул ногу и не смог продолжить бой.
#AndStill pic.twitter.com/IKRvikJUWO— Top Rank Boxing (@trboxing) 31 березня 2019 р.
Таким образом, Гвоздик успешно провел первую защиту титула, который он завоевал в декабре прошлого года, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.
#TheNail wins by TKO after a non-contact injury to Doudou Ngumbu pic.twitter.com/cMwbyV6Co6— Top Rank Boxing (@trboxing) 31 березня 2019 р.
Для Александра, не имеющего поражений, это 17-я победа на профи-ринге.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua