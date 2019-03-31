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Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе

Воскресенье, 31 марта 2019, 06:53
Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе

Украинец Александр Гвоздик провел успешную защиту чемпионского титула по версии WBC в полутяжелом весе - наш боксер техническим нокаутом в 5 раунде победил представителя Франции Дуду Нгумбу.

Поединок прошел на 2300 Arena в Филадельфии (США).

В первых двух раундах Гвоздик при поддержке украинских фанов, которые пели гимн Украины, захватил центр ринга, постепенно повышая темп боя.

В третьем и четвертом раундах украинец начал чаще использовать джеб и один раз мощно пробил слева.

В пятой трехминутке, которая стала последней в поединке, нашему боксеру снова удалось пробить левым боковым в голову соперника. За две минуты до конца раунда Нгумбу подвернул ногу и не смог продолжить бой.

Таким образом, Гвоздик успешно провел первую защиту титула, который он завоевал в декабре прошлого года, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.

Для Александра, не имеющего поражений, это 17-я победа на профи-ринге.

Алексей Павлыш, УП

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Темы: спорт
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