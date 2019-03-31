ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 2 раненых

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Воскресенье, 31 марта 2019, 07:38

За прошедшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил, трижды применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. 2 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 30 марта.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военные были обстреляны трижды: дважды - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - возле города Авдеевка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Пески.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь также три раза, обстреливая позиции Объединенных сил исключительно из тяжелого вооружения: дважды - из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Новотошковское, из минометов калибра 120 мм - вблизи поселка Новолуганское", - подчеркнули в штабе.

По данным разведки, 30 марта 2 оккупантов было уничтожено, шесть - ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда

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Темы: ООС боевые действия


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