Кличко приехал голосовать на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на выборы президента на велосипеде.

Как сообщает Укринформ, Кличко голосовал на участке в Киевском военном лицее им. Ивана Богуна.

В общении с журналистами мэр не признался, за кого из кандидатов на пост главы государства отдал свой голос и выразил надежду, что после выборов Украина "продолжит свой евроинтеграционный курс".

все фото - пресс-служба КГГА

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Напомним,