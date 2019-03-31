Кличко приехал голосовать на велосипеде
3357 просмотров
Воскресенье, 31 марта 2019, 09:04
Мэр Киева Виталий Кличко приехал на выборы президента на велосипеде.
Как сообщает Укринформ, Кличко голосовал на участке в Киевском военном лицее им. Ивана Богуна.
В общении с журналистами мэр не признался, за кого из кандидатов на пост главы государства отдал свой голос и выразил надежду, что после выборов Украина "продолжит свой евроинтеграционный курс".
Читайте также:
Что нужно знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры
Напомним,
- 31 марта в Украине проходит первый тур выборов президента, участие в них принимают 39 кандидатов из 44, ранее зарегистрированных ЦИК.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua