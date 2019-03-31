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Кличко приехал голосовать на велосипеде

Воскресенье, 31 марта 2019, 09:04

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на выборы президента на велосипеде.

Как сообщает Укринформ, Кличко голосовал на участке в Киевском военном лицее им. Ивана Богуна.

В общении с журналистами мэр не признался, за кого из кандидатов на пост главы государства отдал свой голос и выразил надежду, что после выборов Украина "продолжит свой евроинтеграционный курс".

 
 
 
все фото - пресс-служба КГГА

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Напомним, 

  • 31 марта в Украине проходит первый тур выборов президента, участие в них принимают 39 кандидатов из 44, ранее зарегистрированных ЦИК.

Темы: выборы президента 2019Виталий КличкоКиев
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