Все избирательные участки на Донетчине открылись, КПВВ заработали вовремя

На территории Донецкой области открылись все 100% участков для голосования - 1211 - контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения начали свою работу вовремя.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины и ОПОРЕ.

"КПВВ работают в штатном режиме. ... Главной задачей остается обеспечение безопасности граждан при пересечении линии разграничения и недопущение перемещения через КПВВ оружия, взрывчатки, средств террора и лиц, которые могут участвовать в диверсионных акциях с целью дестабилизации ситуации в Украине" - отметил в комментарии ОПОРЕ пресс-офицер Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ Олег Личковский.

В список избирателей в Донецкой области были включены 1435 68 избирателей, большее количество людей, которые изменили место голосования - в Донецкой области, 25458 человек, сообщила начальница отдела ведения Госреестра избирателей Донецкой ОГА Руслана Шевцова.

Вместе с тем в ОПОРЕ сообщают о передаче дополнительных бюллетеней меньше чем за сутки до выборов.

"30 марта они были переданы от ЦИК в ОИК в связи с несоответствием количества предварительно переданных избирательных бюллетеней необходимому количеству, определенному законом. Три ОИК осуществляют передачу дополнительно распечатанных бюллетеней: для ОИК №47 довезли 258 бюллетеней, ОИК №46 - 131 бюллетень, ОИК №60 - 54 ед. ОИК №46 до сих пор не передала эти бюллетени в УИК, они до сих пор находятся в пределах помещения комиссии, опломбированы", - сообщили в ОПОРЕ.