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Мэр Житомира и глава ОГА повторили "криминальный подвиг" Ляшко

Воскресенье, 31 марта 2019, 14:59

В день выборов президента Украины глава Житомирской ОГА Игорь Гундич и мэр Житомира Сергей Сухомлин сфотографировались с развернутым бюллетенем у ящика после голосования.

Как сообщает ОПОРА, политики опубликовали фото на своих страницах в сети Facebook.

"Проголосовал за продолжение реформ!", - заявил Гундич.

"На фотографии он держит в руках развернутый бюллетень, который опускает в ящик для голосования. Фамилии кандидатов и отметки на фото размыты, однако можно предположить, что когда было сделано это фото, другие лица, являющиеся на участке, могли увидеть отметку, за кого Гундич отдал свой голос", - отмечают в ОПОРЕ.

 
 

Напомним,

31 марта лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко проголосовал на выборах президента и показал на камеры бюллетень со своим голосом, чем нарушил украинское законодательство. 

Советник главы МВД Иван Варченко заявил, что правоохранители дадут правовую оценку действиям Ляшко.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019криминалЖитомир
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