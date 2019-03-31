Мэр Житомира и глава ОГА повторили "криминальный подвиг" Ляшко

В день выборов президента Украины глава Житомирской ОГА Игорь Гундич и мэр Житомира Сергей Сухомлин сфотографировались с развернутым бюллетенем у ящика после голосования.

Как сообщает ОПОРА, политики опубликовали фото на своих страницах в сети Facebook.

"Проголосовал за продолжение реформ!", - заявил Гундич.

"На фотографии он держит в руках развернутый бюллетень, который опускает в ящик для голосования. Фамилии кандидатов и отметки на фото размыты, однако можно предположить, что когда было сделано это фото, другие лица, являющиеся на участке, могли увидеть отметку, за кого Гундич отдал свой голос", - отмечают в ОПОРЕ.

Напомним,

31 марта лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко проголосовал на выборах президента и показал на камеры бюллетень со своим голосом, чем нарушил украинское законодательство.

Советник главы МВД Иван Варченко заявил, что правоохранители дадут правовую оценку действиям Ляшко.