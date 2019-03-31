В Украине работают все избирательные участки – ЦИК

По состоянию на день воскресенья в Украине функционируют все избирательные участки на выборах президента страны.

Об этом сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский в ходе брифинга в ЦИК, передает "Интерфакс-Украина".

Замглавы ЦИК отметил, что один из проблемных участков в Измаиле (Одесская обл.), который не открывался более 5 часов, уже получил напечатанные бюллетени и работает.

Конопольский также сообщил, что окружная комиссия территориального округа №143 обратилась в ЦИК с просьбой подтвердить законность проводимого голосования на одном из участков, где обнаружили неправильную печать.

Позже пресс-служба ЦИК сообщила, что на заседании в воскресенье дала разрешение участковой избирательной комиссии и окружной избирательной комиссии территориального округа № 143 для обеспечения проведения голосования, подсчета голосов избирателей на этом избирательном участке использовать и учитывать, как исключение, ранее изготовленную и переданную окружной избирательной комиссией ТИО №143 печать.

Также комиссия решила, что в случае назначения повторного голосования на очередных выборах президента такая печать не будет использоваться и подлежит возврату окружной избирательной комиссии ТИО №143 для уничтожения.