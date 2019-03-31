Полиция выявила в Киеве международный "склад" наркотиков с 600 кг героина

Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина на сумму около 50 миллионов долларов.

Об этом сообщил в Facebook глава Национальной полиции Сергей Князев.

"100 килограммов яда изъяли еще ночью и 500 килограммов несколько часов назад. Нашу столицу наркосбытчики использовали как "склад" для дальнейших поставок яда в другие страны", – написал он.

Правоохранители также задержали 4 мужчин: гражданина Молдовы, Турции и двух из Македонии.

"Никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем", – добавил Князев.

Напомним: