Полиция выявила в Киеве международный "склад" наркотиков с 600 кг героина

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Воскресенье, 31 марта 2019, 15:41

Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина на сумму около 50 миллионов долларов.

Об этом сообщил в Facebook глава Национальной полиции Сергей Князев.

"100 килограммов яда изъяли еще ночью и 500 килограммов несколько часов назад. Нашу столицу наркосбытчики использовали как "склад" для дальнейших поставок яда в другие страны", – написал он.

 

Правоохранители также задержали 4 мужчин: гражданина Молдовы, Турции и двух из Македонии.

"Никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем", – добавил Князев.

 
 

Напомним:

  • 4 марта румынские пограничники задержали на пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" двух граждан Нидерландов, которые везли из Украины в Европу 84 кг героина.

Украинская правда

Темы: Киев полиция


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