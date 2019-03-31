Полиция выявила в Киеве международный "склад" наркотиков с 600 кг героина
Воскресенье, 31 марта 2019, 15:41
Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина на сумму около 50 миллионов долларов.
Об этом сообщил в Facebook глава Национальной полиции Сергей Князев.
"100 килограммов яда изъяли еще ночью и 500 килограммов несколько часов назад. Нашу столицу наркосбытчики использовали как "склад" для дальнейших поставок яда в другие страны", – написал он.
Правоохранители также задержали 4 мужчин: гражданина Молдовы, Турции и двух из Македонии.
"Никогда еще не видел такого количества героина, изъятого украинской полицией. Взрослеем", – добавил Князев.
Напомним:
- 4 марта румынские пограничники задержали на пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" двух граждан Нидерландов, которые везли из Украины в Европу 84 кг героина.
Украинская правда