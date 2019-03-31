Возле ЦИК стало больше молодых людей, которые собираются у палаток "приемная нардепа"
У Центральной избирательной комиссии уже около 250 молодых людей спортивного телосложения, которые уверяют, что пришли для того, чтобы не допустить "дебоша", и собираются они белая палаток с надписью "Общественная приемная депутата".
Об этом сообщают корреспонденты "Украинской правды".
Молодые люди сообщают, что они студенты, пришедшие к ЦИК, чтобы не допустить "провокаций и дебоша".
При этом они утверждают, что деньги им за это не платили.
В основном они объединяются вокруг нескольких палаток с табличками "Общественная приемная депутата".
Есть среди них "старшие" в зеленых жилетах с логотипом харьковской организации Poton.
В пятницу, 19 марта, представители организации опубликовали видео в Youtube, где утверждали, что приехали в Киев и не собираются уезжать из столицы, пока в Украине не изберут нового президента.
"Все люди, которые пишут, что мы продались. Пишут "Юлька, Юлька". Но люди, которые следят за нашим каналом знают, что мы хотим сменить действующую власть", - говорится в заявлении.
Организация Poton зарегистрирована в Харькове на Павла Онищенко. Ранее она занималась борьбой с продажей наркотиков в аптеках и выступала за закрытие точек продажи алкоголя.
Как сообщил в Facebook журналист Алексей Братущак молодые люди собираются у палаток "Батькивщины".
"Депутаты "Батькивщины" выставили палатки-приемные. Приемные заполнены пациками, которые выступают против фальсификаций...", - написал Братущак.
В свою очередь экс-нардеп Виктор Уколов сообщил, что титушки у ЦИК "могут быть Игоря Луценко".
"Он сообщил о митинге 5000 человек, бессрочно", - написал он и продемонстрировал фото соответствующего документа, где сказано, что 31 марта в 13.00 по адресу: г. Киев, ул. Леси Украинки, 1 начнется бессрочный митинг, в котором примет участие 5000 человек.
Как сообщила на брифинге секретарь ЦИК Наталья Бернацька, комиссия пока не чувствует давления.
"На данный момент не чувствуем никакого давления, работаем в штатном режиме, готовы работать круглосуточно для того, чтобы как можно быстрее установить результаты выборов", - сказала она.
Движение "ЧЕСНО" сообщило о том, что людей собирают через мессенджеры на проплаченный митинг на всю ночь.
Маємо інформацію про те, що через месенджери людей збирають на проплачений мітинг під ЦВК. На всю ніч.— ЧЕСНО (@chesno_movement) 31 березня 2019 р.
Оновленя традиційно шукати тут, так нічого не пропустите: https://t.co/ethiyBjpkS pic.twitter.com/J7ZOZIduBe
Напомним:
- Ранее сообщалось, что на площади возле Центральной избирательной комиссии собираются молодые мужчины якобы для охраны порядка.