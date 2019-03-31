Возле ЦИК стало больше молодых людей, которые собираются у палаток "приемная нардепа"

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Воскресенье, 31 марта 2019, 17:45

У Центральной избирательной комиссии уже около 250 молодых людей спортивного телосложения, которые уверяют, что пришли для того, чтобы не допустить "дебоша", и собираются они белая палаток с надписью "Общественная приемная депутата".

Об этом сообщают корреспонденты "Украинской правды".

Молодые люди сообщают, что они студенты, пришедшие к ЦИК, чтобы не допустить "провокаций и дебоша".

При этом они утверждают, что деньги им за это не платили.

 
фото Эльдара Сарахмана, УП
 
фото Эльдара Сарахмана, УП

В основном они объединяются вокруг нескольких палаток с табличками "Общественная приемная депутата".

 
фото Эльдара Сарахмана, УП

Есть среди них "старшие" в зеленых жилетах с логотипом харьковской организации Poton.

 
фото Евгения Руденко, УП

В пятницу, 19 марта, представители организации опубликовали видео в Youtube, где утверждали, что приехали в Киев и не собираются уезжать из столицы, пока в Украине не изберут нового президента.

"Все люди, которые пишут, что мы продались. Пишут "Юлька, Юлька". Но люди, которые следят за нашим каналом знают, что мы хотим сменить действующую власть", - говорится в заявлении.

Организация Poton зарегистрирована в Харькове на Павла Онищенко. Ранее она занималась борьбой с продажей наркотиков в аптеках и выступала за закрытие точек продажи алкоголя.

Как сообщил в Facebook журналист Алексей Братущак молодые люди собираются у палаток "Батькивщины".

"Депутаты "Батькивщины" выставили палатки-приемные. Приемные заполнены пациками, которые выступают против фальсификаций...", - написал Братущак.

В свою очередь экс-нардеп Виктор Уколов сообщил, что титушки у ЦИК "могут быть Игоря Луценко".

"Он сообщил о митинге 5000 человек, бессрочно", - написал он и продемонстрировал фото соответствующего документа, где сказано, что 31 марта в 13.00 по адресу: г. Киев, ул. Леси Украинки, 1 начнется бессрочный митинг, в котором примет участие 5000 человек.

Как сообщила на брифинге секретарь ЦИК Наталья Бернацька, комиссия пока не чувствует давления.

"На данный момент не чувствуем никакого давления, работаем в штатном режиме, готовы работать круглосуточно для того, чтобы как можно быстрее установить результаты выборов", - сказала она.

 

Движение "ЧЕСНО" сообщило о том, что людей собирают через мессенджеры на проплаченный митинг на всю ночь.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что на площади возле Центральной избирательной комиссии собираются молодые мужчины якобы для охраны порядка.

Украинская правда

Темы: ЦИК выборы президента 2019 митинги


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