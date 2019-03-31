Возле ЦИК стало больше молодых людей, которые собираются у палаток "приемная нардепа"

У Центральной избирательной комиссии уже около 250 молодых людей спортивного телосложения, которые уверяют, что пришли для того, чтобы не допустить "дебоша", и собираются они белая палаток с надписью "Общественная приемная депутата".

Об этом сообщают корреспонденты "Украинской правды".

Молодые люди сообщают, что они студенты, пришедшие к ЦИК, чтобы не допустить "провокаций и дебоша".

При этом они утверждают, что деньги им за это не платили.

фото Эльдара Сарахмана, УП фото Эльдара Сарахмана, УП

В основном они объединяются вокруг нескольких палаток с табличками "Общественная приемная депутата".

фото Эльдара Сарахмана, УП

Есть среди них "старшие" в зеленых жилетах с логотипом харьковской организации Poton.

фото Евгения Руденко, УП

В пятницу, 19 марта, представители организации опубликовали видео в Youtube, где утверждали, что приехали в Киев и не собираются уезжать из столицы, пока в Украине не изберут нового президента.

"Все люди, которые пишут, что мы продались. Пишут "Юлька, Юлька". Но люди, которые следят за нашим каналом знают, что мы хотим сменить действующую власть", - говорится в заявлении.

Организация Poton зарегистрирована в Харькове на Павла Онищенко. Ранее она занималась борьбой с продажей наркотиков в аптеках и выступала за закрытие точек продажи алкоголя.

Как сообщил в Facebook журналист Алексей Братущак молодые люди собираются у палаток "Батькивщины".

"Депутаты "Батькивщины" выставили палатки-приемные. Приемные заполнены пациками, которые выступают против фальсификаций...", - написал Братущак.

В свою очередь экс-нардеп Виктор Уколов сообщил, что титушки у ЦИК "могут быть Игоря Луценко".

"Он сообщил о митинге 5000 человек, бессрочно", - написал он и продемонстрировал фото соответствующего документа, где сказано, что 31 марта в 13.00 по адресу: г. Киев, ул. Леси Украинки, 1 начнется бессрочный митинг, в котором примет участие 5000 человек.

Как сообщила на брифинге секретарь ЦИК Наталья Бернацька, комиссия пока не чувствует давления.

"На данный момент не чувствуем никакого давления, работаем в штатном режиме, готовы работать круглосуточно для того, чтобы как можно быстрее установить результаты выборов", - сказала она.

Движение "ЧЕСНО" сообщило о том, что людей собирают через мессенджеры на проплаченный митинг на всю ночь.

Маємо інформацію про те, що через месенджери людей збирають на проплачений мітинг під ЦВК. На всю ніч.



Оновленя традиційно шукати тут, так нічого не пропустите: https://t.co/ethiyBjpkS pic.twitter.com/J7ZOZIduBe — ЧЕСНО (@chesno_movement) 31 березня 2019 р.

Напомним: