Аваков опубликовал видео аварии в Одессе: раненых гвардейцев добивал прохожий

После наезда на трех бойцов Национальной гвардии в Одессе, неизвестный мужчина нанес несколько ударов руками по лежащим пострадавшим.

Соответствующие видео опубликовал 31 марта министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"После страшного удара трое грардейцев истекали кровью на асфальте, вызвали скорую – и тут – эта мразина в синей куртке – он подскочил к бойцам и нанес несколько ударов по лежащим, пока его не оттолкнула, спасибо ей, женщина", - написал Аваков.

По словам министра, неизвестный скрылся с места происшествия трагедии до того, как приехала полиция и скорая.

"Мы искали его всю ночь и полдня - он прятался, но сейчас мы его нашли", - сообщил Аваков и добавил, что задержанным оказался ранее судимый мужчина, который сейчас находится под условным сроком.

Задержанному инкриминируют обвинение по ст. 345 ч.2 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Напомним: