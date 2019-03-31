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Аваков опубликовал видео аварии в Одессе: раненых гвардейцев добивал прохожий

Воскресенье, 31 марта 2019, 18:28
Аваков опубликовал видео аварии в Одессе: раненых гвардейцев добивал прохожий

После наезда на трех бойцов Национальной гвардии в Одессе, неизвестный мужчина нанес несколько ударов руками по лежащим пострадавшим.

Соответствующие видео опубликовал 31 марта министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"После страшного удара трое грардейцев истекали кровью на асфальте, вызвали скорую – и тут – эта мразина в синей куртке – он подскочил к бойцам и нанес несколько ударов по лежащим, пока его не оттолкнула, спасибо ей, женщина", - написал Аваков.

По словам министра, неизвестный скрылся с места происшествия трагедии до того, как приехала полиция и скорая.

"Мы искали его всю ночь и полдня - он прятался, но сейчас мы его нашли", - сообщил Аваков и добавил, что задержанным оказался ранее судимый мужчина, который сейчас находится под условным сроком.

 

Задержанному инкриминируют обвинение по ст. 345 ч.2 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

 

Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Напомним:

  • 30 марта в Одессе автомобиль на еврономерах сбил трех работников Нацгвардии - один из них погиб, двое попали в больницу.

Украинская правда

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Темы: ОдессаДТПАваковНацгвардия
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