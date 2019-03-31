Боевики обстреляли Лебединское из пулеметов
Воскресенье, 31 марта 2019, 18:31
Боевики обстреляли Лебединское из пулеметов, никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
"В течение текущих суток противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское", - говорится в сообщении.
В ООС добавили, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков и заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.
Украинская правда