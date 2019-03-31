Боевики обстреляли Лебединское из пулеметов

672 просмотра 672 просмотра
Воскресенье, 31 марта 2019, 18:31

Боевики обстреляли Лебединское из пулеметов, никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское", - говорится в сообщении.

В ООС добавили, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков и заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО война


powered by lun.ua
По теме
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 2 раненых 31 марта 2019, 07:38
ООС: Оккупанты бьют из тяжелой артиллерии, в штабе заявили об обострении ситуации 30 марта 2019, 07:56
ООС: Боевики били в районе 5 населенных пунктов, без потерь 29 марта 2019, 07:31
Все новости
Главные новости
Тимошенко и Зеленский обсуждают объединении во втором туре – Найем
Возле ЦИК стало больше молодых людей, которые собираются у палаток "приемная нардепа"
45,01% избирателей уже проголосовали
В Украине работают все избирательные участки – ЦИК
Все новости
ted

5 советов, как уничтожить свои мечты и не достичь желаемого

исследование

Как психозы у подростков связаны с загрязнением воздуха

социум

Что делать, если укололись чужим использованным шприцем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів