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Боевики обстреляли Лебединское из пулеметов

Воскресенье, 31 марта 2019, 18:31

Боевики обстреляли Лебединское из пулеметов, никто из военнослужащих Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское", - говорится в сообщении.

В ООС добавили, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков и заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛОвойна
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